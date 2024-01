Philipp Öttl : premier jour d'entraînement sur une Yamaha R1

Après deux années passées au sein de l'équipe Ducati Go Eleven, Philipp Öttl a rejoint l'équipe Yamaha GMT94 après la saison 2023 et disputera le championnat du monde Superbike 2024 sur une R1.

Le Bavarois devra encore patienter un peu jusqu'au premier test avec la version de course : Öttl roulera à Jerez les 24 et 25 janvier et à Portimao les 29 et 30 janvier. Le matériel s'envolera ensuite pour l'Australie, où tous les pilotes SBK effectueront des essais les 19 et 20 février sur le circuit Grand Prix de Phillip Island, avant que la saison 2024 ne s'y ouvre le week-end suivant.

Afin de pouvoir recueillir des impressions au préalable, Yamaha a construit une moto d'entraînement pour Öttl, avec laquelle il a roulé à Valence du 3 au 9 janvier. "Ça s'est plutôt bien passé jusqu'ici", a raconté le pilote de 27 ans à SPEEDWEEK.com après sa première course mercredi. "Ça ne s'est pas mal passé, j'ai déjà pu m'habituer un peu à la moto, elle se comporte bien. En mode série, elle n'est pas très puissante, mais à bas régime, elle se comporte bien. Il est difficile de la comparer à la moto de championnat du monde, car tout est différent sur la moto d'entraînement. Mais les grandes lignes sont similaires. Je me sens bien et je n'ai pas été lent pour le premier jour - je n'ai pas été sur la moto depuis un certain temps. Je vais bien me préparer et je suis plutôt optimiste".



L'équipe GMT94 Yamaha avait renoncé aux tests hivernaux qui devaient avoir lieu juste après la fin de la saison 2023.