Philipp Öttl: primo giorno di prove su una Yamaha R1

Dopo due anni con il team Ducati Go Eleven, Philipp Öttl è passato al team Yamaha GMT94 dopo la stagione 2023 e parteciperà al campionato mondiale Superbike 2024 in sella a una R1.

Il bavarese dovrà pazientare fino al primo test con la versione da corsa: Öttl correrà a Jerez il 24/25 gennaio e a Portimao il 29/30 gennaio. Il materiale verrà poi trasportato in Australia, dove tutti i piloti SBK proveranno sul circuito del Gran Premio di Phillip Island il 19/20 febbraio, prima che la stagione 2024 si apra il fine settimana successivo.

Per raccogliere impressioni in anticipo, la Yamaha ha allestito una moto da allenamento per Öttl, che ha guidato a Valencia dal 3 al 9 gennaio. "Finora è andata abbastanza bene", ha dichiarato il 27enne a SPEEDWEEK.com dopo il suo debutto mercoledì. "Non è andata male, sono riuscito ad abituarmi un po' alla moto, si guida bene. Non ha molta potenza in assetto di serie, ma si guida bene ai bassi regimi. È difficile fare un paragone con la moto da campionato del mondo, perché sulla moto da allenamento è tutto diverso. Ma le caratteristiche di base sono probabilmente simili. Mi sento a mio agio e non sono stato lento per il primo giorno - non sono stato in sella alla moto per molto tempo. Mi preparerò bene e sono abbastanza ottimista".



Il team GMT94 Yamaha aveva deciso di non partecipare ai test invernali subito dopo la fine della stagione 2023.