Philipp Öttl: Primeiro dia de treinos com uma Yamaha R1

Os testes de inverno das equipas do Campeonato do Mundo de Superbikes não continuam até ao final de janeiro, até lá o recém-chegado à Yamaha Philipp Öttl está a preparar-se com uma máquina de Superstock em Espanha.

Depois de dois anos com a equipa Go Eleven da Ducati, Philipp Öttl mudou para a equipa GMT94 da Yamaha após a temporada de 2023 e vai disputar o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com uma R1.

O bávaro terá que ser paciente até o primeiro teste com a versão de corrida: Öttl vai rodar em Jerez a 24/25 de janeiro e em Portimão a 29/30 de janeiro. O material será depois transportado para a Austrália, onde todos os pilotos da SBK irão testar no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island, a 19/20 de fevereiro, antes do início da época de 2024, no fim de semana seguinte.

Para recolher impressões com antecedência, a Yamaha preparou uma moto de treino para Öttl, que ele pilotou em Valência de 3 a 9 de janeiro. "Até agora correu bastante bem", disse o piloto de 27 anos ao SPEEDWEEK.com após a sua estreia na quarta-feira. "Não correu mal, consegui habituar-me um pouco à mota, ela anda bem. Não tem muita potência na versão de produção, mas anda bem nas rotações mais baixas. É difícil compará-la com a mota do campeonato do mundo porque tudo é diferente na mota de treino. Mas as características básicas são provavelmente semelhantes. Sinto-me confortável e não fui lento no primeiro dia - já não ando na mota há muito tempo. Vou preparar-me bem e estou bastante otimista."



A equipa GMT94 Yamaha tinha decidido não participar nos testes de inverno imediatamente após o final da época de 2023.