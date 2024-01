Domi Aegerter : "Pour que je sois mieux positionné".

Avec deux podiums et une 8e place au championnat du monde, Dominique Aegerter a réalisé une première saison impeccable en Superbike. Le pilote Yamaha du team Giansanti a des objectifs plus ambitieux pour 2024.

Avant que le team SBK ne s'envole pour l'Australie en février pour les tests de pré-saison et le coup d'envoi du championnat du monde, deux grands tests hivernaux sont prévus en Europe : Les 24 et 25 janvier à Jerez, en Espagne, et les 29 et 30 janvier à Portimao, au Portugal.

Dominique Aegerter s'est entraîné en Arabie en décembre et a roulé à Abu Dhabi. Le 4 janvier, il est parti en Espagne avec sa camionnette. "Je ne roulerai pas avec une moto de route, mais j'aurai avec moi une moto de supermotard, de flat-track et de motocross", a raconté le Suisse à SPEEDWEEK.com. "Également un VTT et un vélo de course. Je vais me préparer en Espagne en attendant le test de Jerez".

Après deux titres en championnat du monde Supersport, Aegerter est passé aux Superbikes pour 2023. Lors de la finale de la saison à Jerez, le rookie du team Yamaha Giansanti Racing a été le premier Suisse à monter sur le podium en se classant deuxième et troisième dans cette catégorie, et il s'est placé sur la première ligne de la grille de départ à Phillip Island et à Barcelone. L'année dernière, Domi s'est classé 14 fois dans le top 8 et a terminé le championnat du monde à la huitième place.

Fort de l'expérience acquise lors de sa première saison en Superbike, le pilote de Rohrbach peut mieux se préparer pour la prochaine : "Je passe l'hiver à m'entraîner énormément, surtout au niveau de la condition physique et de la force. Je sais maintenant à quel point je dois m'entraîner physiquement pour pouvoir tenir les trois courses d'un week-end. C'est ce sur quoi je travaille afin d'être mieux positionné".

Aegerter formule les objectifs suivants pour sa deuxième année en Superbike : "J'aimerais remporter ma première victoire et pouvoir me battre la plupart du temps pour le podium. Si je suis dans le top 6 du championnat du monde à la fin de la saison, je serai satisfait. En outre, je veux être le meilleur pilote privé et, de temps en temps, le meilleur pilote Yamaha".

Ce n'est pas une tâche facile : Avec Jonathan Rea, Andrea Locatelli et Remy Gardner, Yamaha compte trois autres champions du monde sous contrat, ainsi que Philipp Öttl et Bradley Ray.