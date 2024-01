Domi Aegerter: "Per posizionarmi meglio".

Dominique Aegerter ha avuto una prima stagione Superbike impeccabile, con due podi e l'ottavo posto nel campionato mondiale. Il pilota Yamaha del team Giansanti ha puntato in alto per il 2024.

Prima che la squadra SBK voli in Australia a febbraio per i test pre-stagionali e l'apertura del campionato mondiale, sono in programma due importanti test invernali in Europa: Il 24/25 gennaio a Jerez/Spagna e il 29/30 gennaio a Portimao/Portogallo.

Dominique Aegerter è stato in Arabia per allenarsi a dicembre e ha corso ad Abu Dhabi; il 4 gennaio è partito per la Spagna con il suo furgone. "Non guiderò una moto da strada, ma ho con me una supermoto, una moto da flat track e una da cross", ha dichiarato il pilota svizzero a SPEEDWEEK.com. "Più una mountain bike e una bici da strada. Mi preparerò in Spagna fino al test di Jerez".

Dopo due titoli nel Campionato del Mondo Supersport, Aegerter è passato alle Superbike per il 2023. Nel finale di stagione a Jerez, il rookie del team Yamaha Giansanti Racing è stato il primo pilota svizzero a salire sul secondo e terzo gradino del podio in questa classe, ed è stato in prima fila a Phillip Island e a Barcellona. L'anno scorso Domi si è piazzato tra i primi otto 14 volte e ha concluso il Campionato del Mondo all'ottavo posto.

Con l'esperienza acquisita nella sua prima stagione in Superbike, il pilota di Rohrbach può prepararsi al meglio per la prossima stagione: "Ho trascorso l'inverno allenandomi molto, soprattutto per quanto riguarda la forma fisica e la forza. Ora so quanto devo allenarmi fisicamente per affrontare le tre gare del weekend. Sto lavorando su questo aspetto per essere in una posizione migliore".

Aegerter ha i seguenti obiettivi per il suo secondo anno in Superbike: "Voglio conquistare la mia prima vittoria ed essere in grado di lottare per il podio la maggior parte delle volte. Se alla fine della stagione sarò tra i primi sei del Campionato del Mondo, sarò felice. Voglio anche essere il miglior pilota privato e, occasionalmente, il miglior pilota Yamaha".

Un'impresa non facile: Con Jonathan Rea, Andrea Locatelli e Remy Gardner, la Yamaha ha sotto contratto altri tre campioni del mondo, oltre a Philipp Öttl e Bradley Ray.