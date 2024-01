Domi Aegerter: "Para que eu esteja melhor posicionado"

Dominique Aegerter teve uma primeira época de Superbike impecável, com dois pódios e o 8º lugar no Campeonato do Mundo. O piloto da Yamaha da equipa Giansanti tem objectivos mais ambiciosos para 2024.

Antes de o pelotão SBK voar para a Austrália em fevereiro para os testes de pré-época e para a abertura do campeonato do mundo, estão agendados dois grandes testes de inverno na Europa: A 24/25 de janeiro em Jerez/Espanha e a 29/30 de janeiro em Portimão/Portugal.

Dominique Aegerter esteve na Arábia para treinar em dezembro e rodou em Abu Dhabi; em 4 de janeiro, partiu para Espanha na sua carrinha. "Não vou andar de bicicleta de estrada, mas tenho comigo uma supermoto, uma flat track e uma moto de motocross", disse o piloto suíço à SPEEDWEEK.com. "Além disso, tenho uma bicicleta de montanha e uma de estrada. Vou preparar-me em Espanha até ao teste de Jerez."

Depois de dois títulos no Campeonato do Mundo de Supersport, Aegerter mudou para as Superbikes para 2023. No final da época em Jerez, o estreante da equipa Yamaha Giansanti Racing foi o primeiro piloto suíço a terminar em segundo e terceiro no pódio nesta classe, e esteve na primeira linha da grelha em Phillip Island e em Barcelona. Domi terminou entre os oito primeiros 14 vezes no ano passado e terminou o Campeonato do Mundo em oitavo lugar.

Com a experiência adquirida na sua primeira época de Superbike, o natural de Rohrbach pode preparar-se melhor para a próxima época: "Passei o inverno a treinar muito - especialmente a forma física e a força. Agora sei o quanto tenho de treinar fisicamente para conseguir fazer as três corridas de um fim de semana. Estou a trabalhar nisso para estar em melhor posição".

Aegerter tem os seguintes objectivos para o seu segundo ano de Superbike: "Quero conquistar a minha primeira vitória e poder lutar pelo pódio a maior parte do tempo. Se estiver entre os seis primeiros do Campeonato do Mundo no final da época, ficarei feliz. Também quero ser o melhor piloto privado e, ocasionalmente, o melhor piloto Yamaha."

Não é uma tarefa fácil: Com Jonathan Rea, Andrea Locatelli e Remy Gardner, a Yamaha tem mais três campeões do mundo sob contrato, bem como Philipp Öttl e Bradley Ray.