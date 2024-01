Johnny Rea : également enthousiasmé par la Yamaha de motocross

L'icône du championnat du monde de Superbike Jonathan Rea teste ces jours-ci, dans le cadre d'un séjour d'entraînement dans la chaleur du sud de l'Europe, la variante motocross de son nouvel outil de travail - et il en est très satisfait.

Johnny Rea est déjà parti en Espagne avant la fin de l'année avec sa camionnette, tandis que sa famille a pris l'avion pour Barcelone. Le sextuple champion du monde de Superbike se prépare à la nouvelle saison et combine cela avec des heures de détente avec sa famille.

L'un des moments forts pour l'ancien champion junior de cross en Espagne a été sa première sortie avec la machine de motocross de son nouvel employeur Yamaha. Le Nord-Irlandais de 36 ans a reçu pour cela une nouvelle YZF 250, qui plus est dans le design original de l'usine.

La première course de MX Yamaha s'est déroulée sur le circuit de "Rocco Ranch", près du circuit de Catalogne. "Le châssis est incroyable, tout comme la puissance. Mais je ne sais pas si la moto a besoin d'une selle plus souple ou si mes fesses doivent simplement se réhabituer aux motos MX", a déclaré Rea en souriant après sa première course.

En Catalogne, ses deux fils seront également de la partie et s'élanceront sur le circuit au guidon de motos MX 65. La nouvelle saison de championnat du monde de Superbike débute fin février pour Rea à Phillip Island, sa deuxième patrie australienne, d'où est originaire son épouse Tatiana.

Les Rea ont passé le Nouvel An dans les environs de Barcelone. Lors des festivités, une bouteille de Prosecco Doc du quatrième titre mondial de Rea en 2018 a été ouverte en compagnie de l'ex-chef d'équipe Pere Riba (54). Chez Yamaha, le nouveau chef d'équipe de Rea est l'Australien Andrew Pitt.