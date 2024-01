Johnny Rea: anche lui entusiasta del motocross Yamaha

Johnny Rea è partito per la Spagna con il suo furgone prima dell'inizio dell'anno, mentre la sua famiglia è partita per Barcellona in aereo. Il sei volte campione del mondo Superbike si sta preparando per la nuova stagione, combinando il tutto con ore di relax con la sua famiglia.

Un momento importante per l'ex campione di motocross junior in Spagna è stato il suo primo giro in sella alla moto da cross del suo nuovo datore di lavoro, la Yamaha. Per l'occasione, il 36enne nordirlandese ha ricevuto una nuova YZF da 250 cc, che presenta anche il design originale della casa.

Il teatro della prima uscita Yamaha MX è stata la pista del famoso "Rocco's Ranch", vicino al Circuit de Catalunya. "Il telaio è incredibile e anche la potenza. Ma non sono sicuro che la moto abbia bisogno di una sella più morbida o che il mio sedere abbia solo bisogno di riabituarsi alle moto MX", ha sorriso Rea dopo il suo debutto.

In Catalogna saranno presenti anche i suoi due figli, che correranno sul circuito in sella alle moto MX da 65cc. La nuova stagione del Campionato Mondiale Superbike inizierà per Rea alla fine di febbraio nella sua seconda casa australiana, Phillip Island, da cui proviene la moglie Tatiana.

I Rea hanno trascorso il Capodanno vicino a Barcellona. Durante i festeggiamenti, è stata aperta una bottiglia di Prosecco Doc del quarto titolo mondiale conquistato da Rea nel 2018 insieme all'ex capo equipaggio Pere Riba (54). L'australiano Andrew Pitt è il nuovo capo equipaggio di Rea alla Yamaha.