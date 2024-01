Johnny Rea: Também entusiasmado com a Yamaha de motocross

Jonathan Rea, ícone do Campeonato do Mundo de Superbike, está atualmente a testar a versão de motocross do seu novo cavalo de batalha durante uma sessão de treino no calor do sul da Europa - e está muito impressionado.

Johnny Rea partiu para Espanha na sua carrinha antes da viragem do ano, enquanto a sua família partiu para Barcelona de avião. O seis vezes Campeão do Mundo de Superbike está a preparar-se para a nova época e a combinar isso com horas de relaxamento com a sua família.

Um ponto alto para o ex-campeão júnior de motocross em Espanha foi a sua primeira corrida na moto de motocross do seu novo empregador, a Yamaha. O Irlandês do Norte de 36 anos recebeu uma nova YZF de 250cc para a ocasião, que também apresenta o design original de fábrica.

O cenário da primeira saída de MX da Yamaha foi a pista do popular "Roccos Ranch", perto do Circuito da Catalunha. "O chassis é incrível e a potência também. Mas não tenho a certeza se a moto precisa de um selim mais macio ou se o meu rabo precisa apenas de se habituar novamente às motos de MX," sorriu Rea após a sua estreia.

Os seus dois filhos também vão estar presentes na Catalunha, correndo no circuito com as motos MX de 65cc. A nova temporada do Campeonato do Mundo de Superbike começa para Rea no final de fevereiro na sua segunda casa australiana, Phillip Island, de onde é natural a sua mulher Tatiana.

Os Rea passaram a véspera de Ano Novo perto de Barcelona. Durante as celebrações, foi aberta uma garrafa de Prosecco Doc do quarto título de campeão do mundo de Rea em 2018, juntamente com o antigo chefe de equipa Pere Riba (54). O australiano Andrew Pitt é o novo chefe de equipa de Rea na Yamaha.