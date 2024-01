Une idée astucieuse de Honda : un avantage grâce à l'absence d'ailes

Les ailerons des carénages des motos de course MotoGP et Superbike sont efficaces sur le plan aérodynamique, mais la beauté est différente. Un brevet de Honda montre une voie alternative.

Les winglets fixés latéralement sur les carénages et les ailerons avant parfois imposants sur les MotoGP et les Superbikes apportent une pression d'appui sur la roue avant, ils réduisent la tendance au wheeling et améliorent la stabilité. Mais ils augmentent aussi la résistance à l'air en augmentant la surface frontale et en déviant le flux d'air.

Honda a fait breveter une solution qui permet de déplacer les composants aérodynamiques à l'intérieur du carénage avant. Les dessins du brevet montrent une moto dans laquelle on pourrait reconnaître la CBR1000RR-R SP Fireblade de 2024. Deux ouvertures sont pratiquées dans le carénage avant : Celles-ci ne débouchent pas dans la boîte à air, mais contournent un élément en forme d'aile qui dirige le flux d'air au-dessus des épaules du pilote (en position de course), tout en générant de l'appui et en augmentant ainsi la charge sur la roue avant. Une telle solution n'augmente pas la surface frontale.

Honda veut ainsi générer de la déportance sur la roue avant sans augmenter la résistance à l'air de manière excessive. Si cela réussit, le plus grand constructeur de motos aura des avantages décisifs sur la concurrence : Malgré une poussée comparable à l'avant, une meilleure vitesse de pointe, une accélération légèrement meilleure et une consommation de carburant réduite. En outre, une gestion habile des flux d'air sur et à travers le carénage devrait permettre d'éviter au pilote les tourbillons d'air gênants.

Outre ces arguments rationnels, de nombreux motocyclistes considèrent que les ailerons des MotoGP et Superbikes modernes sont esthétiquement horribles et n'achèteraient donc jamais une moto dont les winglets et les flaps dépassent du carénage. Ces clients potentiels pourraient être intéressés par ce brevet Honda, ne serait-ce que pour des raisons purement esthétiques.