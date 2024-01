Idea intelligente di Honda: vantaggio grazie all'assenza di ali

Le winglet attaccate ai lati delle carenature e i parafanghi anteriori, a volte molto potenti, dei piloti e delle superbike della MotoGP forniscono deportanza sulla ruota anteriore, riducono la tendenza a impennare e migliorano la stabilità. Tuttavia, aumentano anche la resistenza aerodinamica, aumentando l'area frontale e deviando il flusso d'aria.

Honda ha brevettato una soluzione che sposta i componenti aerodinamici all'interno della carenatura anteriore. I disegni del brevetto mostrano una moto in cui si potrebbe riconoscere la CBR1000RR SP Fireblade del 2024. Nella carenatura anteriore sono presenti due aperture: Queste non si aprono nell'airbox, ma scorrono intorno a un componente a forma di ala che dirige il flusso d'aria sulle spalle del pilota (in posizione di gara), generando contemporaneamente deportanza e aumentando così il carico sulla ruota anteriore. Questa soluzione non aumenta l'area frontale.

Honda vuole generare deportanza sulla ruota anteriore senza aumentare eccessivamente la resistenza aerodinamica. Se ci riuscirà, il più grande costruttore di moto avrà un vantaggio decisivo sulla concorrenza: Nonostante una deportanza anteriore paragonabile, una migliore velocità massima, un'accelerazione leggermente migliore e un consumo di carburante inferiore. Inoltre, un'abile gestione dei flussi d'aria sopra e attraverso la carenatura dovrebbe evitare al pilota di disturbare i vortici d'aria.

Oltre a queste argomentazioni razionali, molti motociclisti trovano le ali delle moderne MotoGP e superbike esteticamente orribili e quindi non acquisterebbero mai una moto con winglet e flap che sporgono dalla carenatura. È probabile che questi potenziali clienti siano interessati a questo brevetto Honda per motivi puramente visivi.