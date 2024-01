Philipp Öttl sobre el entrenamiento de Yamaha: "Sólo 200 CV".

Los primeros entrenamientos invernales de 2024 tendrán lugar en Jerez el 24/25 de enero, seguidos de Portimao el 29/30 de enero. A continuación, el equipo volará a Australia, donde todos los pilotos de SBK realizarán un test en el Circuito del Gran Premio de Phillip Island los días 19 y 20 de febrero, antes de que la temporada se inaugure allí el fin de semana siguiente.

Tras dos años con una Ducati Panigale V4R en el equipo Go-Eleven, Philipp Öttl se ha pasado a la escuadra Yamaha GMT94 del francés Christophe Guyot.

Desde el 3 de enero, el bávaro se ha dedicado a dar vueltas en Valencia con una R1 en configuración de serie, una moto puesta a su disposición por Yamaha Europa. Con algo de viento y 15 grados centígrados durante el día, Öttl ha rodado 860 kilómetros hasta ahora: Los tres primeros días con el organizador del track day, Speer, después de un descanso dos días con Bike Promotion y el martes (9 de enero) el operador del circuito de carreras de Valencia es el anfitrión del entrenamiento.

"Es una moto de serie, no se le ha hecho mucho", explicó Philipp en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Tengo un carenado de carreras y elementos de suspensión de Öhlins, las llantas de serie son bastante pesadas, pero en general funciona bien. No me costó mucho acostumbrarme a la moto, fue bien desde el principio. Pero creo que el cambio a la superbike será grande, ninguna parte permanecerá igual".

Öttl está a 1:34 minutos de la Yamaha en Valencia, lo que es decente. "Con la Ducati V4S, llegué a 1:34 min entonces", recuerda el piloto de 27 años. "Pero tenía 1100 cc y ahora el asfalto tiene más potencia. Por eso es difícil juzgarlo. No tengo la velocidad punta en las rectas que tenía con la V4S, pero también sería injusto comparar una moto de 1100 cc con una de 1000 cc".

Es mucho más importante que el ADN de la moto de serie pueda compararse con el de la superbike. "Supongo que así será", afirma Philipp. "Todo es mejor en la superbike. Pero sólo lo notaré realmente cuando conduzca la superbike. Se nota después de dos o tres vueltas. El rendimiento máximo será mayor, la moto de serie sólo tiene 200 CV, ese es el único punto débil. Pero la potencia en la gama baja de revoluciones es bastante decente. Puedes sentarte en la Yamaha y conducirla tan rápido como puedas. Al menos así fue en Valencia, aunque también conozco bien esta pista. El manejo se siente bien, mi primera impresión es correcta. La Yamaha de serie se siente más fácil que la Ducati de serie, aunque sólo tengo una comparación con la V4S. Hasta ahora, siempre me he sentido cómodo bastante rápido, pero encontrar el último medio segundo siempre es difícil".

Como no se permite a ningún miembro del equipo del Campeonato del Mundo hacer pruebas privadas con motos de serie, Philipp recibe ayuda de su padre Peter Öttl, él mismo cinco veces ganador de un GP. "Eso ayuda brutalmente, así puedo concentrarme en pilotar", elogia el junior. "Y no tengo que estar repostando continuamente".

Además de Öttl, otros pilotos más conocidos, como Patrick Hobelsberger, Rory Skinner, Valentin Debise y Daniel Holgado, han estado entre los muchos aficionados presentes en Valencia durante los últimos días. Öttl volará de regreso a Munich la tarde del 10 de enero y se preparará en casa para el test del Campeonato del Mundo de Superbikes a finales de mes.