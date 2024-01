Philipp Öttl à propos de la Yamaha d'entraînement : "Seulement un peu plus de 200 chevaux".

Les premiers tests hivernaux 2024 auront lieu les 24 et 25 janvier à Jerez, puis les 29 et 30 janvier à Portimao. Le matériel s'envolera ensuite pour l'Australie, où tous les pilotes SBK effectueront des essais sur le circuit Grand Prix de Phillip Island les 19 et 20 février, avant l'ouverture de la saison là-bas le week-end suivant.

Après deux années passées sur une Ducati Panigale V4R au sein du team Go-Eleven, Philipp Öttl a rejoint l'équipe Yamaha GMT94 du Français Christophe Guyot.

Depuis le 3 janvier, le Bavarois effectue des tours de piste assidus à Valence avec une R1 en configuration stock, une moto mise à sa disposition par Yamaha Europe. Avec un peu de vent et une température de 15 degrés pendant la journée, Öttl a parcouru jusqu'à présent 860 kilomètres : Les trois premiers jours chez Speer, l'organisateur du track-day, puis après une pause, deux jours avec Bike Promotion et mardi (9 janvier), c'est l'exploitant du circuit de Valence qui accueille les entraînements.

"C'est une moto de série, il n'y a pas grand-chose de fait dessus", a expliqué Philipp à SPEEDWEEK.com. "J'ai un carénage de course et des éléments de suspension Öhlins, les jantes de série sont assez lourdes - mais dans l'ensemble, cela fonctionne bien. Il ne m'a pas fallu longtemps pour m'habituer à la moto, tout s'est bien passé dès le début. Mais je pense que le changement par rapport à la Superbike sera important, aucune pièce ne restera la même".

A Valence, Öttl réalise 1:34 min de moins avec la Yamaha, ce qui est correct. "Avec la Ducati V4S, je faisais alors 1:34 min haut", se souvient le pilote de 27 ans. "Mais elle avait 1100 cm3 et l'asphalte en donne plus maintenant. C'est donc difficile à évaluer. En ligne droite, je n'ai pas la vitesse de pointe comme avec la V4S, mais comparer une 1100 avec une 1000 serait aussi injuste".

Ce qui est beaucoup plus important, c'est que l'ADN de la machine de série peut être comparé à celui de la Superbike. "Je pars du principe que ce sera le cas", a déclaré Philipp. "Tout est mieux sur la Superbike. Mais je ne le remarquerai vraiment que lorsque je roulerai avec la Superbike. On s'en rend compte après deux ou trois tours. La puissance de pointe sera plus élevée, la moto de stock n'a que 200 chevaux, c'est son seul point faible. Mais la puissance à bas régime est tout à fait correcte. Tu t'assois sur la Yamaha et tu peux rouler aussi vite qu'elle. C'est du moins ce qui s'est passé à Valence, un circuit que je connais bien. La maniabilité est bonne, ma première impression est bonne. La Yamaha de série semble plus facile que la Ducati de série, mais je n'ai qu'une comparaison avec la V4S. Dans mon cas, jusqu'à présent, j'ai toujours été assez vite à l'aise, mais trouver la dernière demi-seconde est toujours difficile".

Comme aucun membre de l'équipe du championnat du monde n'est autorisé à participer à des tests privés avec des machines à bâtons, Philipp reçoit l'aide de son papa Peter Öttl, lui-même quintuple vainqueur de GP. "Cela m'aide énormément, je peux ainsi me concentrer sur le pilotage", se félicite le junior. "Et je n'ai pas besoin de faire le plein tout le temps".

Outre Öttl, des pilotes plus connus comme Patrick Hobelsberger, Rory Skinner, Valentin Debise et Daniel Holgado ont également fait le déplacement à Valence ces derniers jours, parmi de nombreux pilotes amateurs. Le soir du 10 janvier, Öttl rentrera à Munich et se préparera chez lui pour les tests avec la superbike du championnat du monde à la fin du mois.