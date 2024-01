Philipp Öttl sulla formazione Yamaha: "Solo 200 CV".

I primi test invernali del 2024 si svolgeranno a Jerez il 24/25 gennaio, seguiti da Portimao il 29/30 gennaio. L'attrezzatura sarà poi trasportata in Australia, dove tutti i piloti SBK proveranno sul circuito del Gran Premio di Phillip Island il 19/20 febbraio, prima dell'apertura della stagione il fine settimana successivo.

Dopo due anni in sella a una Ducati Panigale V4R con il team Go-Eleven, Philipp Öttl è passato alla squadra Yamaha GMT94 del francese Christophe Guyot.

Dal 3 gennaio, il bavarese è stato impegnato a fare giri a Valencia su una R1 in configurazione stock, una moto messa a sua disposizione da Yamaha Europe. Con un po' di vento e 15 gradi centigradi durante il giorno, Öttl ha percorso finora 860 chilometri: I primi tre giorni con l'organizzatore di track day Speer, poi, dopo una pausa, due giorni con Bike Promotion e martedì (9 gennaio) è il gestore della pista di Valencia ad allenarsi.

"Questa è una moto di serie, non è stata modificata molto", ha spiegato Philipp in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Ho una carenatura da corsa ed elementi delle sospensioni Öhlins, i cerchi di serie sono piuttosto pesanti - ma nel complesso funziona bene. Non mi ci è voluto molto per abituarmi alla moto, è andata bene fin dall'inizio. Ma credo che il cambiamento alla superbike sarà notevole, nessuna parte rimarrà invariata".

Öttl ha un ritardo di 1:34 minuti dalla Yamaha a Valencia, un tempo discreto. "Con la Ducati V4S sono arrivato a 1:34 minuti", ha ricordato il 27enne. "Ma aveva 1100 cc e l'asfalto ora ha più potenza. Per questo è difficile da giudicare. Non ho la velocità massima sui rettilinei che avevo con la V4S, ma sarebbe anche ingiusto confrontare una moto da 1100 cc con una da 1000 cc".

È molto più importante che il DNA della moto di serie possa essere confrontato con quello della superbike. "Presumo che sarà così", ha detto Philipp. "Tutto è migliore sulla superbike. Ma me ne accorgerò solo quando guiderò la superbike. Lo si nota già dopo due o tre giri. La potenza di picco sarà maggiore, la moto di serie ha solo 200 CV, questo è l'unico punto debole. Ma la potenza ai bassi regimi è abbastanza decente. Potete sedervi sulla Yamaha e guidarla il più velocemente possibile. Almeno così è stato a Valencia, anche se conosco bene questo circuito. La maneggevolezza è buona, la mia prima impressione è giusta. La Yamaha di serie sembra più facile della Ducati di serie, anche se ho solo un confronto con la V4S. Finora mi sono sempre sentito a mio agio abbastanza rapidamente, ma trovare l'ultimo mezzo secondo è sempre difficile".

Poiché nessun membro del team del campionato mondiale può partecipare a test privati con moto di serie, Philipp si fa aiutare da suo padre Peter Öttl, anch'egli cinque volte vincitore di un GP. "Questo mi aiuta brutalmente, così posso concentrarmi sulla guida", ha commentato il giovane. "E non devo continuare a fare rifornimento".

Oltre a Öttl, altri corridori più noti come Patrick Hobelsberger, Rory Skinner, Valentin Debise e Daniel Holgado sono stati tra i tanti dilettanti presenti a Valencia negli ultimi giorni. Öttl tornerà a Monaco di Baviera la sera del 10 gennaio e si preparerà a casa per il test del Campionato Mondiale Superbike di fine mese.