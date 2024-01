Philipp Öttl sobre o treino Yamaha: "Apenas uns bons 200 cv

De 3 a 9 de janeiro, Philipp Öttl vai treinar com uma Yamaha R1 em configuração stock no circuito do GP de Valência. O que o piloto do Campeonato do Mundo de Superbike tem a dizer sobre a sua nova máquina.

Os primeiros testes de inverno de 2024 terão lugar em Jerez a 24/25 de janeiro, seguidos de Portimão a 29/30 de janeiro. O equipamento será depois transportado para a Austrália, onde todos os pilotos da SBK irão testar no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island a 19/20 de fevereiro, antes do início da época no fim de semana seguinte.

Depois de dois anos com uma Ducati Panigale V4R com a equipa Go-Eleven, Philipp Öttl mudou para a equipa Yamaha GMT94 do francês Christophe Guyot.

Desde 3 de janeiro, o bávaro tem estado ocupado a fazer voltas em Valência com uma R1 em configuração de stock, uma moto que lhe foi disponibilizada pela Yamaha Europa. Com algum vento e 15 graus Celsius durante o dia, Öttl já percorreu 860 quilómetros até agora: Os primeiros três dias com o organizador do track day Speer, depois de uma pausa de dois dias com a Bike Promotion e na terça-feira (9 de janeiro) o operador da pista de corridas de Valência é o anfitrião do treino.

"Esta é uma moto de produção, não foi feita muita coisa nela", explicou Philipp numa entrevista à SPEEDWEEK.com. "Tenho uma carenagem de competição e elementos de suspensão da Öhlins, as jantes de série são bastante pesadas - mas no geral funciona bem. Não demorei muito tempo a habituar-me à moto, correu bem desde o início. Mas acho que a mudança para a superbike vai ser grande, nenhuma parte vai ficar igual."

Öttl tem menos 1:34 minutos do que a Yamaha em Valência, o que é bom. "Com a Ducati V4S, cheguei a 1:34 minutos na altura", recordou o piloto de 27 anos. "Mas ela tinha 1100 cc e o asfalto agora tem mais potência. É por isso que é difícil avaliar. Não tenho a velocidade máxima nas rectas que tinha com a V4S, mas também seria injusto comparar uma moto de 1100 cc com uma de 1000 cc."

É muito mais importante que o ADN da mota de produção possa ser comparado com o da superbike. "Presumo que será esse o caso", disse Philipp. "Tudo é melhor na superbike. Mas eu só vou notar isso quando eu pilotar a superbike. Nota-se depois de apenas duas ou três voltas. A potência de pico será maior, a moto de reserva só tem uns bons 200 cv, essa é a única fraqueza. Mas a potência na gama de rotações mais baixa é bastante decente. Pode sentar-se na Yamaha e conduzi-la o mais depressa possível. Pelo menos foi assim em Valência, embora eu também conheça bem esta pista. O comportamento é bom, a minha primeira impressão está correcta. A Yamaha padrão parece mais fácil do que a Ducati padrão, embora eu só tenha uma comparação com a V4S. Até agora, sempre me senti confortável muito rapidamente, mas encontrar o último meio segundo é sempre difícil."

Uma vez que nenhum membro da equipa do campeonato do mundo está autorizado a participar em testes privados com motos de stock, Philipp conta com a ajuda do seu pai Peter Öttl, ele próprio cinco vezes vencedor de um GP. "Isso ajuda imenso, para que me possa concentrar na condução", elogiou o jovem. "E não tenho de estar sempre a reabastecer."

Para além de Öttl, pilotos mais conhecidos como Patrick Hobelsberger, Rory Skinner, Valentin Debise e Daniel Holgado têm estado entre os muitos pilotos amadores em Valência nos últimos dias. Öttl vai regressar a Munique na noite de 10 de janeiro e preparar-se em casa para o teste do Campeonato do Mundo de Superbike no final do mês.