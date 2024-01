Holzhauer Honda: La temporada del Campeonato del Mundo costaría el doble

Durante su participación como wild card en el Campeonato del Mundo de Superbike en Jerez, el equipo Holzhauer y su piloto Florian Alt probaron la sangre. Si Honda Europa apoya el proyecto, está prevista una continuación.

En 2024, veremos a cuatro pilotos habituales sobre una Honda en el Campeonato del Mundo de Superbike: Iker Lecuona y Xavi Vierge en el equipo de trabajo HRC, así como Tarran Mackenzie y Adam Norrodin en el Petronas MIE.

Al equipo alemán Holzhauer Racing Promotion, ganador del IDM Superbike el año pasado con Florian Alt, le gustaría aparecer más a menudo en la escena mundial tras su participación como wild card a finales de octubre en Jerez. En aquella ocasión, el equipo terminó 19º, 18º y 22º, pero la Honda Fireblade utilizada era técnicamente próxima a la serie y correspondientemente inferior.

Que veamos al equipo alemán más a menudo en el Campeonato del Mundo este año depende también del apoyo de Honda.

"El año pasado aclaramos todo con Honda en relación con el IDM, luego todo el mundo se fue de vacaciones", dijo el propietario del equipo, Jens Holzhauer, a SPEEDWEEK.com. "Estoy de vuelta desde el 7 de enero, y las conversaciones sobre las inscripciones wildcard comenzarán este mes. Llevo 28 años en el mundo del motor y 22 de ellos en el IDM. Por supuesto, me atrae un paddock diferente, pero las condiciones tienen que ser las adecuadas. Tengo una empresa de tuning y atiendo a muchos clientes de Alemania y Europa, así que el IDM me viene como anillo al dedo. El reglamento del campeonato del mundo me sirve de poco como piloto aficionado, ya que hasta cierto punto tengo que verlo desde una perspectiva empresarial. Pero también tengo que decir que me entusiasman los aspectos técnicos. Quizá consigamos establecer una estructura que nos permita correr en dos pistas. Que tengamos el IDM como trabajo principal, pero combinarlo con algunas carreras europeas en el Campeonato del Mundo. Todo se plantea cuando no hay coincidencia de fechas y la pista está dentro de un radio determinado. Cuando compramos la horquilla y los frenos especiales para el Mundial, también pensamos un poco en el futuro."

"Los compromisos en el Campeonato del Mundo de Superbike son responsabilidad de Honda Europa y no de Honda Alemania", explicó el jefe del equipo de Wittenberge. "Es Honda UK, nos sentaremos en una mesa con ellos, quizás nos puedan ayudar. Hay que calcular entre 50.000 y 80.000 euros por un fin de semana de Campeonato del Mundo. Si tenemos en cuenta que un juego de pastillas de freno cuesta 400 euros... Tengo socios a largo plazo, pero no creo que vean el efecto de marketing en el Campeonato del Mundo. La gente que nos apoya piensa que es genial lo que hacemos como modestos, me apoyan personalmente y también quieren a todos nuestros pilotos. Todos nuestros patrocinadores actuales ya estaban con nosotros cuando Karl Muggeridge (Campeón de Alemania 2010 - el autor) corrió para nosotros, son socios desde hace mucho tiempo. Todos ellos tendrían que hacer un esfuerzo adicional para los Campeonatos del Mundo. Eso no es tan fácil después del periodo de corona, pero habrá esas conversaciones".

El equipo de Holzhauer necesitaba 450.000 euros para ganar el título de la IDM 2023. Una temporada en el Campeonato del Mundo costaría al menos el doble si renunciaran a las carreras en el extranjero, con un presupuesto mínimo y un solo piloto.