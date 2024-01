Holzhauer Honda : Une saison de championnat du monde coûterait le double

Lors de leur participation au championnat du monde de Superbike à Jerez, l'équipe Holzhauer et son pilote Florian Alt ont pris goût à la compétition. Si Honda Europe soutient le projet, une suite est prévue.

En 2024, nous verrons quatre pilotes titulaires sur une Honda dans le championnat du monde Superbike : Iker Lecuona et Xavi Vierge dans l'équipe d'usine HRC ainsi que Tarran Mackenzie et Adam Norrodin chez Petronas MIE.

L'équipe allemande Holzhauer Racing Promotion, qui a remporté l'IDM Superbike l'année dernière avec Florian Alt, aimerait se produire plus souvent sur la scène mondiale après son engagement sous wildcard fin octobre à Jerez. A l'époque, il avait obtenu les 19e, 18e et 22e places, mais la Honda Fireblade engagée était techniquement proche de la série et donc inférieure.

Le fait de voir l'équipe allemande plus souvent en championnat du monde cette année dépend aussi du soutien de Honda.

"Au cours de l'année écoulée, nous avons tout réglé avec Honda concernant l'IDM, puis tout le monde est parti en vacances", a déclaré le propriétaire de l'équipe Jens Holzhauer à SPEEDWEEK.com. "Je suis de retour depuis le 7 janvier, ce mois-ci les discussions concernant les engagements en wildcard commencent. Cela fait maintenant 28 ans que je suis dans le sport automobile et j'en ai passé 22 en IDM. Bien sûr, je suis tenté par un autre paddock, mais pour cela, il faut que les conditions soient réunies. J'ai une entreprise de tuning et je m'occupe de nombreux clients en Allemagne et en Europe, l'IDM convient donc parfaitement. Pour les coureurs amateurs, le règlement du championnat du monde ne m'apporte pas grand-chose, je dois aussi le voir d'un certain point de vue commercial. Mais je dois aussi dire que cela m'attire beaucoup sur le plan technique. Peut-être parviendrons-nous à mettre sur pied une structure permettant de rouler sur deux voies. Que nous ayons l'IDM comme travail principal, mais que nous l'associions à quelques courses européennes du championnat du monde. Tout est envisageable s'il n'y a pas de chevauchement de dates et si le circuit se trouve dans un certain rayon. Lorsque nous avons acheté la fourche et les freins spéciaux pour le championnat du monde, nous pensions déjà un peu à l'avenir".

"Les engagements en championnat du monde Superbike sont l'affaire de Honda Europe et non de Honda Allemagne", a expliqué le chef d'équipe de Wittenberge. "C'est Honda UK qui s'en occupe, nous allons nous asseoir à une table avec eux, ils pourront peut-être nous aider. Pour un week-end de championnat du monde, tu dois calculer entre 50 000 et 80 000 euros. Quand on pense qu'un jeu de plaquettes de frein coûte 400 euros... J'ai des partenaires de longue date, mais je ne pense pas qu'ils voient dans le championnat du monde l'effet marketing correspondant. Les gens qui nous soutiennent trouvent cool ce que nous faisons en tant qu'underdogs, me soutiennent et aiment aussi tous nos pilotes. Tous nos sponsors actuels étaient déjà là lorsque Karl Muggeridge (champion d'Allemagne 2010 - l'auteur) courait pour nous, ce sont des partenaires de longue date. Pour les championnats du monde, il faudrait qu'ils mettent tous les bouchées doubles. Ce n'est pas si simple après la période Corona, mais il y aura ces discussions".

Pour remporter le titre IDM 2023, l'équipe Holzhauer avait besoin de 450.000 euros. Une saison en championnat du monde coûterait au moins le double en renonçant aux courses outre-mer - au rabais et avec un seul pilote.