Holzhauer Honda: la stagione del Campionato del Mondo costerebbe il doppio

Durante la loro partecipazione come wildcard al Campionato Mondiale Superbike a Jerez, il team Holzhauer e il suo pilota Florian Alt hanno assaggiato il sangue. Se Honda Europa appoggia il progetto, è prevista una continuazione.

Nel 2024, vedremo quattro piloti regolari su Honda nel campionato mondiale Superbike: Iker Lecuona e Xavi Vierge nel team HRC works e Tarran Mackenzie e Adam Norrodin nel Petronas MIE.

Il team tedesco Holzhauer Racing Promotion, vincitore della IDM Superbike l'anno scorso con Florian Alt, vorrebbe apparire più spesso sul palcoscenico mondiale dopo la partecipazione come wildcard a fine ottobre a Jerez. In quell'occasione, il team si è classificato 19°, 18° e 22°, ma la Honda Fireblade utilizzata era tecnicamente vicina alla serie e di conseguenza inferiore.

La possibilità di vedere il team tedesco più spesso nel Campionato del Mondo quest'anno dipende anche dal supporto di Honda.

"L'anno scorso abbiamo chiarito tutto con Honda per quanto riguarda l'IDM, poi tutti sono andati in vacanza", ha detto il proprietario del team Jens Holzhauer a SPEEDWEEK.com. "Sono tornato dal 7 gennaio e le trattative per le iscrizioni alle wild card inizieranno questo mese. Sono coinvolto nel motorsport da 28 anni e ne ho trascorsi 22 nell'IDM. Naturalmente un paddock diverso mi attira, ma le condizioni devono essere quelle giuste. Ho un'azienda di tuning e mi occupo di molti clienti tedeschi ed europei, quindi l'IDM fa al caso mio. I regolamenti del campionato del mondo sono poco utili per me che corro per hobby, perché in un certo senso devo guardarli dal punto di vista del business. Ma devo anche dire che gli aspetti tecnici mi entusiasmano molto. Forse riusciremo a creare una struttura che ci permetta di correre su due piste. Abbiamo l'IDM come lavoro principale, ma lo combiniamo con alcune gare europee del Campionato del Mondo. Tutto viene messo in discussione quando non c'è uno scontro di date e la pista si trova in un certo raggio. Quando abbiamo acquistato la forcella e i freni speciali per il Campionato del Mondo, abbiamo pensato anche al futuro".

"Gli impegni nel Campionato Mondiale Superbike sono di competenza di Honda Europa e non di Honda Germania", ha spiegato il team boss di Wittenberge. "È Honda UK, ci siederemo a un tavolo con loro, forse potranno aiutarci. Bisogna calcolare tra i 50.000 e gli 80.000 euro per un weekend di Campionato del Mondo. Se si considera che un set di pastiglie dei freni costa 400 euro... Ho dei partner a lungo termine, ma non credo che vedano l'effetto marketing del Campionato del Mondo. Le persone che ci sostengono pensano che sia bello quello che facciamo come underdog, mi sostengono personalmente e amano anche tutti i nostri piloti. Tutti i nostri attuali sponsor erano già con noi quando Karl Muggeridge (campione tedesco 2010 - l'autore) correva per noi, sono partner di lunga data. Tutti loro dovrebbero fare il massimo per i Campionati del Mondo. Non è così facile dopo il periodo della corona, ma ci saranno questi colloqui".

Il team Holzhauer ha bisogno di 450.000 euro per vincere il titolo IDM 2023. Una stagione nel Campionato del Mondo costerebbe almeno il doppio se dovessero rinunciare alle gare all'estero - con un budget ridotto e con un solo corridore.