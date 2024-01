Holzhauer Honda: A época do Campeonato do Mundo custaria o dobro

"Estou envolvido no desporto motorizado há 28 anos e passei 22 deles na IDM. Claro que um paddock diferente me atrai", diz o Diretor da Equipa Honda, Jens Holzhauer, que está de olho no Campeonato do Mundo de Superbike.

Durante a sua participação como wildcard no Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez, a equipa Holzhauer e o seu piloto Florian Alt provaram sangue. Se a Honda Europa apoiar o projeto, está planeada uma continuação.

Em 2024, veremos quatro pilotos regulares com uma Honda no Campeonato do Mundo de Superbike: Iker Lecuona e Xavi Vierge na equipa de trabalho HRC, bem como Tarran Mackenzie e Adam Norrodin na Petronas MIE.

A equipa alemã Holzhauer Racing Promotion, vencedora do IDM Superbike no ano passado com Florian Alt, gostaria de aparecer mais vezes no palco mundial depois da sua entrada como wildcard no final de outubro em Jerez. Nessa altura, a equipa terminou em 19º, 18º e 22º, mas a Honda Fireblade utilizada era tecnicamente próxima da série e correspondentemente inferior.

Se veremos a equipa alemã mais vezes no Campeonato do Mundo este ano também depende do apoio da Honda.

"No ano passado, esclarecemos tudo com a Honda relativamente ao IDM e depois todos foram de férias", disse o proprietário da equipa, Jens Holzhauer, ao SPEEDWEEK.com. "Estou de volta desde 7 de janeiro e as conversações sobre as entradas dos wildcards vão começar este mês. Estou envolvido no desporto automóvel há 28 anos e passei 22 deles no IDM. É claro que um paddock diferente me atrai, mas as condições têm de ser adequadas. Tenho uma empresa de tuning e cuido de muitos clientes da Alemanha e da Europa, pelo que o IDM se enquadra perfeitamente. Os regulamentos do campeonato do mundo são de pouca utilidade para mim como piloto por hobby, pois tenho de os encarar, até certo ponto, de uma perspetiva comercial. Mas também tenho de dizer que estou muito entusiasmado com os aspectos técnicos. Talvez consigamos criar uma estrutura que nos permita correr em duas pistas. Que tenhamos o IDM como trabalho principal, mas que o combinemos com algumas corridas europeias no Campeonato do Mundo. Tudo se resolve quando não há conflito de datas e a pista está dentro de um determinado raio. Quando comprámos a forquilha e os travões especiais para o Campeonato do Mundo, também estávamos a pensar um pouco no futuro."

"Os compromissos no Campeonato do Mundo de Superbike são da responsabilidade da Honda Europa e não da Honda Alemanha," explicou o chefe de equipa de Wittenberge. "É a Honda UK, vamos sentar-nos à mesa com eles, talvez eles nos possam ajudar. É preciso calcular entre 50.000 e 80.000 euros para um fim de semana do Campeonato do Mundo. Se pensarmos que um conjunto de pastilhas de travão custa 400 euros... Tenho parceiros a longo prazo, mas acho que eles não vêem o efeito de marketing do Campeonato do Mundo. As pessoas que nos apoiam acham que é fixe o que fazemos como azarões, apoiam-me pessoalmente e também adoram todos os nossos pilotos. Todos os nossos actuais patrocinadores já estavam connosco quando Karl Muggeridge (Campeão da Alemanha em 2010 - o autor) correu para nós, são parceiros de longa data. Todos eles têm de fazer um esforço suplementar para o Campeonato do Mundo. Isso não é muito fácil depois do período do coronavírus, mas haverá essas conversações".

A equipa Holzhauer precisava de 450.000 euros para ganhar o título IDM de 2023. Uma época no Campeonato do Mundo custaria, pelo menos, o dobro desse montante, se tivessem de renunciar às corridas no estrangeiro - com poucos recursos e com um único piloto.