Test de Jerez : BMW en force, débuts de Philipp Öttl

Avant que le championnat du monde Superbike 2024 ne débute le dernier week-end de février en Australie, six jours d'essais sont au programme pour la plupart des pilotes. Les 24 et 25 janvier, Jerez accueillera les premiers tests hivernaux de l'année, puis Portimao les 29 et 30 janvier. Et les 19 et 20 février, ce sera le grand test Dorna à Phillip Island.

Presque tous les pilotes qui ont changé d'équipe pour la saison prochaine ont déjà testé leur nouvel outil de travail après la saison passée. L'une des rares exceptions est Philipp Öttl. Le Bavarois a certes effectué d'innombrables tours à Valence ces derniers jours avec une Yamaha R1, mais il s'agissait d'une moto de série améliorée. À Jerez, le pilote de 27 ans pilotera pour la première fois la Superbike de sa nouvelle équipe GMT94 Yamaha.

BMW sera présent à Jerez avec six pilotes, les quatre titulaires Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding et Garrett Gerloff étant rejoints par les deux pilotes d'essai Sylvain Guintoli et Bradley Smith.

Parmi les 23 pilotes titulaires, seuls Bradley Ray (Yamaha Motoxracing) ainsi que Tarran Mackenzie et Adam Norrodin du team Petronas MIE Honda manqueront à l'appel à Jerez.

Participants au test de Jerez les 24 et 25 janvier :



Kawasaki : Alex Lowes, Axel Bassani



Kawasaki Puccetti : Tito Rabat



ROKiT BMW : Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu



Bonovo action BMW : Scott Redding, Garrett Gerloff



Équipe d'essai BMW : Bradley Smith, Sylvain Guintoli



Marc VDS Ducati : Sam Lowes



Barni Spark Ducati : Danilo Petrucci



Aruba.it Ducati : Alvaro Bautista, Nicolo Bulega



Go Eleven Ducati : Andrea Iannone



Motocorsa Ducati : Michael Rinaldi



GMT94 Yamaha : Philipp Öttl



GYTR GRT Yamaha : Domi Aegerter, Remy Gardner



Pata Yamaha : Jonathan Rea, Andrea Locatelli



Honda : Iker Lecuona, Xavi Vierge