Teste de Jerez: Grande equipa BMW, estreia de Philipp Öttl

O primeiro teste de inverno do ano para os pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike terá lugar a 24/25 de janeiro no Circuito de Jerez, no sul de Espanha. O SPEEDWEEK.com revela quem vai estar presente.

Antes do início do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, no último fim de semana de fevereiro, na Austrália, a maioria dos pilotos tem seis dias de testes no programa. Os primeiros testes de inverno do ano terão lugar em Jerez a 24/25 de janeiro, seguidos de Portimão a 29/30 de fevereiro. E a 19/20 de fevereiro realiza-se o grande teste Dorna em Phillip Island.

Quase todos os pilotos que mudaram de equipa para a próxima época já testaram com o seu novo equipamento após a época passada. Uma das poucas excepções é Philipp Öttl. Embora o bávaro tenha completado inúmeras voltas com uma Yamaha R1 em Valência nos últimos dias , tratava-se de uma moto de produção. Em Jerez, o jovem de 27 anos vai pilotar a Superbike da sua nova equipa GMT94 Yamaha pela primeira vez.

A BMW vai ter seis pilotos em Jerez, com os quatro pilotos regulares Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding e Garrett Gerloff a juntarem-se aos dois pilotos de testes Sylvain Guintoli e Bradley Smith.

Dos 23 pilotos regulares, apenas Bradley Ray (Yamaha Motoxracing) e Tarran Mackenzie e Adam Norrodin da equipa Petronas MIE Honda não estarão presentes em Jerez.

Participantes do teste de Jerez 24/25 de janeiro:



Kawasaki: Alex Lowes, Axel Bassani



Kawasaki Puccetti: Tito Rabat



ROKiT BMW: Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu



Ação Bonovo BMW: Scott Redding, Garrett Gerloff



Equipa de testes BMW: Bradley Smith, Sylvain Guintoli



Marc VDS Ducati: Sam Lowes



Barni Spark Ducati : Danilo Petrucci



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista, Nicolo Bulega



Go Eleven Ducati: Andrea Iannone



Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi



GMT94 Yamaha: Philipp Öttl



GYTR GRT Yamaha : Domi Aegerter, Remy Gardner



Pata Yamaha: Jonathan Rea, Andrea Locatelli



Honda: Iker Lecuona, Xavi Vierge