Une triste nouvelle : Anthony Gobert est en train de mourir

L'histoire d'Anthony Gobert ne pourrait pas être plus triste. De 1994 à 2000, cet homme aujourd'hui âgé de 48 ans a conquis 16 podiums en championnat du monde de Superbike, dont huit victoires de course. En 1995, il a connu l'apogée sportive de sa carrière de pilote de course avec deux victoires et une quatrième place au championnat du monde derrière Carl Fogarty, Troy Corser et Aaron Slight.

Anthony a toujours été un chien fou et un oiseau de paradis, sur et en dehors de la piste - les fans l'aimaient pour cela. Mais il a aussi souvent dépassé les bornes et a ensuite complètement chuté.



En 1997, l'Australien a été renvoyé de l'équipe d'usine 500 de Suzuki après un contrôle antidopage positif (soupçon d'abus de marijuana).



Plus tard, Gobert s'est également fait remarquer à plusieurs reprises par sa consommation de drogues et d'alcool, par exemple en 2004 dans le championnat américain. A l'époque, il faisait face à la perte de sa petite amie de longue date, Suni Dixon, décédée en août dans un accident de la route.



En 2006, il a dû répondre de ses actes devant la justice lorsqu'il a été pris lors d'un contrôle routier avec un permis de conduire périmé. Lors de son procès, l'ancien pilote de haut niveau a admis être accro à l'héroïne.



En mai 2008, l'Australien a fait la une des journaux pour avoir agressé un retraité de 70 ans et une femme de 31 ans et leur avoir volé quelques dollars, un tribunal de Surfers Paradise l'a condamné pour cela.



Par la suite, le silence s'est installé autour de l'ancien coureur de classe mondiale. Début juin 2019, l'homme, alors âgé de 44 ans, s'est disputé avec d'autres clients dans un bar alors qu'il était ivre. Ils ont ensuite poursuivi Gobert jusqu'à son domicile, l'ont attaqué et l'ont battu à coups de battes de baseball jusqu'à l'hôpital.



"Il était si mal en point qu'on ne l'a pas reconnu aux soins intensifs", a raconté à l'époque son frère Aaron. "Quand il a pu parler, on m'a contacté".



En février 2021, Aaron a lancé un appel sur les médias sociaux pour retrouver son frère de six ans son aîné. Ses déclarations ont donné une idée de l'état d'Anthony : "La dernière fois que je l'ai vu, il était assis dans une cellule de prison et a appris la mort de notre père. Il a manqué les funérailles".



Anthony, qui avait glissé dans le milieu de la drogue, a été rapidement localisé, et sur Facebook, Aaron Gobert a raconté en termes émouvants la réussite de la réunion de famille. "Je suis assis sur le canapé avec 'Go Show'. Je l'ai trouvé. Nous avons notre première conversation depuis dix ans. Il m'envoie un message de remerciement et me dit que vous lui manquez tous et qu'il m'aime. Je vais faire de mon mieux pour savoir ce qu'Anthony veut. Ensuite, je verrai si je peux l'aider. Je dois lui trouver un endroit sûr pour vivre. Ensuite, nous devons nous assurer l'aide d'un avocat et l'aider. Les histoires qu'Anthony m'a racontées sont les plus dures que j'ai jamais entendues. Il a quitté la drogue et il a passé son anniversaire tout seul - il a été complètement seul pendant six ans".



Le site de crowdfunding "GoFundMe" a permis de récolter des fonds par la suite, et grâce à Aaron, Anthony a réussi à revenir à la vie, à déménager à Sydney et donc à se rapprocher de son frère.



La vie d'Anthony Gobert s'est améliorée depuis cette époque, mais l'abus d'alcool et de drogues a laissé de profondes traces. "C'est avec tristesse que nous devons annoncer qu'Anthony est actuellement hospitalisé en soins palliatifs et qu'il se trouve dans la dernière phase de sa vie après une courte maladie", a fait savoir Aaron via Facebook.



Les soins palliatifs ont pour objectif d'atténuer les conséquences d'une maladie lorsqu'il n'y a aucune perspective de guérison. Ils doivent veiller à préserver la qualité de vie et l'autodétermination du patient jusqu'à la fin.