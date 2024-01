Triste notícia: Anthony Gobert está a morrer

A história de vida de Anthony Gobert dificilmente poderia ser mais triste. De 1994 a 2000, o piloto de 48 anos conquistou 16 lugares no pódio do Campeonato do Mundo de Superbike, incluindo oito vitórias em corridas. Em 1995, viveu o ponto alto da sua carreira desportiva com duas vitórias e o quarto lugar no Campeonato do Mundo, atrás de Carl Fogarty, Troy Corser e Aaron Slight.

Anthony foi sempre um cão raivoso e uma ave do paraíso, tanto dentro como fora da pista - os fãs adoravam-no por isso. No entanto, muitas vezes ultrapassava os limites e, mais tarde, caía completamente.



Em 1997, o australiano foi despedido da equipa de trabalho da Suzuki 500cc após um teste de doping positivo (suspeita de abuso de marijuana).



Mais tarde, Gobert também chamou a atenção em várias ocasiões devido ao seu consumo de drogas e álcool, por exemplo, no Campeonato dos Estados Unidos de 2004. Nessa altura, estava a lidar com a perda da sua namorada de longa data, Suni Dixon, que morreu num acidente de viação em agosto.



Em 2006, teve de ir a tribunal quando foi apanhado com uma carta de condução caducada durante uma paragem de trânsito. Na audiência em tribunal, o antigo piloto de topo admitiu ser viciado em heroína.



Em maio de 2008, o australiano foi notícia por ter roubado alguns dólares a um reformado de 70 anos e a uma mulher de 31 anos, tendo sido condenado por um tribunal de Surfers Paradise.



A partir daí, o antigo piloto de corridas de automóveis de nível mundial não deu mais nas vistas. No início de junho de 2019, o então homem de 44 anos envolveu-se numa discussão alcoólica com outros clientes num bar. Mais tarde, perseguiram Gobert até sua casa, atacaram-no lá e espancaram-no com tacos de basebol até ele ser hospitalizado.



"Ele foi tão espancado que não o reconheceram na unidade de cuidados intensivos", relatou na altura o seu irmão Aaron. "Quando ele conseguiu falar, fui contactado".



Em fevereiro de 2021, Aaron lançou um apelo nas redes sociais à procura do irmão, que era seis anos mais velho do que ele. As suas declarações deram uma visão profunda do estado de Anthony: "A última vez que o vi, estava sentado numa cela de prisão e soube da morte do nosso pai. Não compareceu ao funeral".



Anthony, que tinha entrado no mundo da droga, foi rapidamente localizado e Aaron Gobert escreveu de forma comovente no Facebook sobre o sucesso da reunião familiar. "Estou sentado no sofá com o 'Go Show'. Encontrei-o. Tivemos a nossa primeira conversa em dez anos. Ele manda um agradecimento e diz que tem saudades vossas e que me adora. Vou fazer o meu melhor para descobrir o que o Anthony quer. Depois, verei se o posso ajudar. Preciso de lhe arranjar um sítio seguro para viver. Depois, temos de arranjar ajuda de um advogado e ajudá-lo. As histórias que o Anthony me contou são as mais difíceis que já ouvi. Ele deixou as drogas e passou o seu aniversário sozinho - esteve completamente sozinho durante seis anos".



Foi angariado muito dinheiro através do site de crowdfunding "GoFundMe" e, graças a Aaron, Anthony conseguiu regressar à vida e mudou-se para Sydney para estar perto do irmão.



A vida de Anthony Gobert tem vindo a melhorar desde então, mas o abuso de álcool e drogas deixou marcas profundas. "É com tristeza que anunciamos que Anthony está atualmente a receber cuidados paliativos no hospital e que se encontra na fase final da sua vida após uma curta doença", anunciou Aaron através do Facebook.



Os cuidados paliativos têm por objetivo aliviar as consequências de uma doença quando não há perspectivas de cura. Devem garantir que a qualidade de vida e a autodeterminação do doente sejam mantidas até ao fim.