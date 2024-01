Philipp Öttl: Mucha confianza ante el estreno de Yamaha

La tarde del 10 de enero, Philipp Öttl voló de vuelta a Munich desde Valencia. Desde el 3 de enero, ha recorrido casi 1000 kilómetros en el circuito Ricardo Tormo GP en seis días. Para ello, Yamaha Europe le ha proporcionado una R1 de serie.

El bávaro pasará las dos próximas semanas preparándose en casa, y el 24 de enero Philipp se subirá por primera vez a la Superbike de su nuevo equipo GMT94 Yamaha en Jerez.

Antes del inicio de la temporada en Australia, el último fin de semana de febrero, Öttl tiene programadas seis jornadas de entrenamientos: dos en Jerez, dos en Portimao y una en Phillip Island.

"He entrenado bien con la moto, he pasado un total de dos semanas y media en España", ha revelado el piloto de 27 años a SPEEDWEEK.com. "La primera vez fue antes de Navidad y luego ahora. Primero corrí en Supermoto para recuperar el ritmo, y luego estuve seis días en el circuito de Valencia. La preparación no ha sido mala hasta ahora, me siento bien. También hice un simulacro de carrera para acostumbrar mi cuerpo a 20 vueltas seguidas".

Durante los entrenamientos con la R1, Öttl pudo desarrollar el feeling con su nueva moto después de dos años con Ducati. Esto sólo le servirá de forma limitada para la versión de carreras: No sólo tiene mucha más potencia de motor y diferentes elementos de suspensión, sino que incluso pequeñas cosas como los extremos del manillar y las estriberas son diferentes porque el equipo tiene diferentes socios.

Philipp quiere afrontar el test de Jerez con una mentalidad abierta: "Voy a echarle un vistazo y primero tengo que conocer al equipo. Me llevará un poco de tiempo familiarizarme con todo. Por eso no hago planes, sino que me aseguro de tener buenas sensaciones y familiarizarme con el funcionamiento del equipo. Espero tener buen material, trabajar bien con todos y llevarme bien con ellos".