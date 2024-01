Philipp Öttl : beaucoup de confiance avant la première Yamaha

Le soir du 10 janvier, Philipp Öttl s'est envolé de Valence pour rentrer à Munich. Pendant six jours, il a parcouru près de 1000 kilomètres sur le circuit GP Ricardo Tormo depuis le 3 janvier. Yamaha Europe a mis à sa disposition une R1 de série améliorée.

Les deux prochaines semaines, le Bavarois se préparera chez lui. Le 24 janvier, Philipp roulera pour la première fois à Jerez avec la Superbike de son nouveau team GMT94 Yamaha.

Jusqu'au début de la saison en Australie, le dernier week-end de février, six jours de tests sont prévus pour Öttl : deux à Jerez, deux à Portimao et deux à Phillip Island.

"Je me suis bien entraîné sur la moto, j'ai passé en tout deux semaines et demie en Espagne", a révélé le pilote de 27 ans à SPEEDWEEK.com. "La première fois avant Noël et maintenant. J'ai d'abord fait du supermotard pour me remettre dans le bain, puis les six jours sur le circuit de Valence. La préparation n'a pas été mauvaise jusqu'à présent, je me sens bien. J'ai aussi fait une simulation de course pour que le corps s'habitue à 20 tours d'affilée".

Pendant l'entraînement avec la R1, Öttl a pu développer un sentiment pour sa nouvelle moto après deux ans sur Ducati. Pour la version de course, cela ne lui sera que partiellement utile : Celle-ci n'a pas seulement une puissance moteur nettement plus élevée et d'autres éléments de suspension, même les petites choses comme les embouts de guidon et les repose-pieds sont différents, car l'équipe a d'autres partenaires.

Philipp veut aborder le test de Jerez sans préjugés : "Je vais simplement regarder et je dois d'abord apprendre à connaître l'équipe. Il me faudra un peu de temps pour m'habituer à tout. C'est pourquoi je ne me fixe pas d'objectif, mais j'essaie de développer un bon feeling et de me familiariser avec la manière de travailler de l'équipe. J'espère obtenir du bon matériel, bien travailler avec tout le monde et bien m'entendre avec eux".