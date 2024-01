Philipp Öttl: tanta fiducia in vista della prima Yamaha

La sera del 10 gennaio Philipp Öttl è tornato a Monaco di Baviera da Valencia e dal 3 gennaio ha percorso quasi 1000 chilometri sul circuito Ricardo Tormo GP in sei giorni. A questo scopo, Yamaha Europe gli ha fornito una R1 di serie potenziata.

Il bavarese trascorrerà le prossime due settimane di preparazione a casa, e il 24 gennaio Philipp guiderà per la prima volta a Jerez la Superbike del suo nuovo team GMT94 Yamaha.

Prima dell'inizio della stagione in Australia, l'ultimo fine settimana di febbraio, sono previsti sei giorni di test per Öttl: due ciascuno a Jerez, Portimao e Phillip Island.

"Mi sono allenato bene sulla moto, ho trascorso un totale di due settimane e mezzo in Spagna", ha rivelato il 27enne a SPEEDWEEK.com. "La prima volta è stata prima di Natale e poi adesso. Prima ho girato in Supermoto per riprendere confidenza con la moto, poi ho trascorso sei giorni sul circuito di Valencia. Finora la preparazione non è stata male, mi sento bene. Ho anche fatto una simulazione di gara per abituare il mio corpo a 20 giri di fila".

Durante l'allenamento in sella alla R1, Öttl ha potuto sviluppare il feeling con la sua nuova moto dopo due anni di Ducati. Questo gli sarà utile solo in misura limitata per la versione da corsa: Non solo ha una potenza del motore significativamente maggiore e diversi elementi delle sospensioni, ma anche piccole cose come le estremità del manubrio e le pedane sono diverse perché il team ha partner diversi.

Philipp vuole affrontare il test di Jerez con mente aperta: "Mi limiterò a dare un'occhiata e dovrò prima conoscere la squadra. Mi ci vorrà un po' di tempo per familiarizzare con tutto. Per questo non sto facendo piani, ma piuttosto mi assicuro di sviluppare un buon feeling e di familiarizzare con il modo in cui lavora la squadra. Spero di trovare un buon materiale, di lavorare bene con tutti e di trovarmi bene con loro".