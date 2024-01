Philipp Öttl: Muita confiança antes da estreia na Yamaha

Após seis dias de treinos em Valência com uma Yamaha de produção, o piloto do Campeonato do Mundo de Superbike Philipp Öttl está de regresso a casa. O bávaro acredita que está bem preparado para o primeiro teste de inverno com a sua nova equipa GMT94.

Na noite de 10 de janeiro, Philipp Öttl regressou a Munique vindo de Valência. Desde 3 de janeiro, percorreu quase 1000 quilómetros no circuito do GP Ricardo Tormo em seis dias. A Yamaha Europa forneceu-lhe uma R1 de produção melhorada para este efeito.

O bávaro vai passar as próximas duas semanas a preparar-se em casa e, a 24 de janeiro, Philipp vai pilotar a Superbike da sua nova equipa GMT94 Yamaha pela primeira vez em Jerez.

Estão programados seis dias de testes para Öttl antes do início da época na Austrália, no último fim de semana de fevereiro: dois em Jerez, Portimão e Phillip Island.

"Treinei bem com a moto, passei um total de duas semanas e meia em Espanha," revelou o piloto de 27 anos ao SPEEDWEEK.com. "A primeira vez foi antes do Natal e depois agora. Primeiro andei de Supermoto para voltar ao ritmo, e depois os seis dias no circuito de Valência. A preparação não tem sido má até agora, sinto-me bem. Também fiz uma simulação de corrida para habituar o meu corpo a 20 voltas seguidas."

Durante os treinos com a R1, Öttl conseguiu sentir-se bem com a sua nova moto depois de dois anos na Ducati. Isto só lhe será de utilidade limitada para a versão de corrida: Não só tem uma potência de motor significativamente maior e elementos de suspensão diferentes, como também pequenas coisas como as extremidades do guiador e os apoios para os pés são diferentes porque a equipa tem parceiros diferentes.

Philipp quer abordar o teste de Jerez com a mente aberta: "Vou dar uma vista de olhos e tenho de conhecer a equipa primeiro. Vou precisar de algum tempo para me familiarizar com tudo. É por isso que não estou a fazer planos, mas sim a desenvolver uma boa sensação e a familiarizar-me com a forma como a equipa trabalha. Espero conseguir um bom material, trabalhar bem com todos e dar-me bem com eles".