Conclusion de Florian Alt : "Il n'y en a que trois qui sortent du lot".

Avant son engagement en wildcard SBK fin octobre à Jerez, Florian Alt s'était comparé à Don Quichotte, symbole d'un combat perdu d'avance. Malgré cela, les critiques à l'encontre du champion allemand ne se sont pas fait attendre après ses 19e, 18e et 22e positions lors des trois courses.

Mais il s'agit de les classer correctement. Alt a laissé le pilote habituel Oliver König (Kawasaki) derrière lui lors des qualifications et de la deuxième course et n'a perdu que deux et trois secondes sur Hafizh Syahrin (Petronas Honda) avec une Fireblade d'usine de 2022 lors de la première course et de la course de superpole.

L'écart avec la tête de course était important, mais pas surprenant compte tenu de l'infériorité technique de la moto et de l'absence d'essais préalables.

"Lors de la première course, il nous manquait une minute et sept secondes sur la tête. Dans la deuxième, nous n'étions plus qu'à 53 secondes", a expliqué le champion IDM de 27 ans. "Ce que j'ai trouvé remarquable, c'est qu'avec la moto de série, nous n'avons perdu qu'une bonne seconde par tour sur Lecuona sur la Honda d'usine. C'est une bonne référence, ça peut se voir".

Lors de la course Superpole, le pilote Holzhauer a franchi la ligne d'arrivée à la 18e place. Jusqu'au dernier tour, il était même en 17e position, mais a dû céder sa place à König par manque de carburant.

Alt a particulièrement suscité le débat avec une déclaration. Selon lui, seuls trois pilotes du peloton se distinguaient et étaient donc hors de portée pour lui : Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea et Alvaro Bautista.

"Je ne suis pas un pilote, pour moi c'est difficile à évaluer", a déclaré le directeur de l'équipe Honda Jens Holzhauer lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com à propos de la déclaration de son pilote. "On voit toujours ces trois noms et ces gars font aussi les courses. Je comprends ce que pense Flo, il a couru contre ces gars et a vu qu'ils ne faisaient pas grand chose de différent de lui. Notre désavantage était clairement lié à la technique. Peut-être qu'il peut encore rouler une seconde plus vite, alors tu es tout de suite dans une toute autre ligue. C'est peut-être ce qui l'a poussé à dire cela. Flo est très talentueux et entre-temps aussi très expérimenté. On l'a vu l'année dernière, où il a réussi à faire de notre package un package gagnant en très peu de temps. Les pilotes avant lui n'étaient pas du tout en mesure de le faire. Nous avons roulé avec Polita, Bühn et Grünwald. Flo est arrivé et a été rapide comme une flèche - plus vite qu'avec sa BMW. Ce garçon peut faire quelque chose, nous sommes très confiants en lui".