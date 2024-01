La conclusione di Florian Alt: "Solo tre sono eccezionali".

In vista della gara wildcard SBK di fine ottobre a Jerez, Florian Alt si è paragonato a Don Chisciotte, simbolo di una battaglia senza speranza. Tuttavia, le critiche al campione tedesco non si sono fatte attendere dopo le posizioni 19, 18 e 22 nelle tre gare.

Ma questo deve essere classificato correttamente. Alt ha lasciato indietro il pilota abituale Oliver König (Kawasaki) nelle qualifiche e nella seconda gara e ha perso solo due e tre secondi da Hafizh Syahrin (Petronas Honda) con una Fireblade factory del 2022 nella prima gara e nella Superpole.

Il distacco dai primi è stato grande, ma non sorprendente vista l'inferiorità tecnica della moto e la mancanza di test precedenti.

"Nella prima gara eravamo a un minuto e sette secondi dalla testa. Nella seconda, il distacco era di soli 53 secondi", ha spiegato il 27enne campione IDM. "Quello che ho trovato notevole è che abbiamo perso solo un buon secondo al giro rispetto a Lecuona sulla Honda di serie con la moto di serie. È un buon parametro di riferimento, di cui essere orgogliosi".

Il pilota di Holzhauer ha tagliato il traguardo al 18° posto nella Superpole e fino all'ultimo giro era addirittura in 17° posizione, ma ha dovuto cedere il posto a König per mancanza di carburante.

Alt ha suscitato polemiche con una dichiarazione in particolare. Ha detto che solo tre piloti in gara erano eccezionali e quindi fuori dalla sua portata: Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Alvaro Bautista.

"Non sono un pilota, è difficile per me giudicare", ha detto il Team Principal Honda Jens Holzhauer in un'intervista a SPEEDWEEK.com a proposito dei commenti del suo pilota. "Si vedono sempre questi tre nomi e questi ragazzi fanno anche le gare. Capisco cosa pensa Flo, ha corso contro questi ragazzi e ha visto che non facevano nulla di molto diverso da lui. Il nostro svantaggio era chiaramente dovuto alla tecnica. Forse lui può andare un secondo più veloce, ma allora sei in un campionato completamente diverso. Forse è questo il motivo della sua dichiarazione. Flo ha molto talento e ora anche molta esperienza. Lo abbiamo visto l'anno scorso, quando ha messo insieme il nostro pacchetto in pochissimo tempo per renderlo capace di vincere. I piloti che lo hanno preceduto non erano nemmeno lontanamente in grado di farlo. Abbiamo corso con Polita, Bühn e Grünwald. Flo è arrivato ed è stato veloce come una freccia, più veloce che con la sua BMW. Il ragazzo può fare qualcosa, abbiamo molta fiducia in lui".