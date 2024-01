Conclusão de Florian Alt: "Apenas três são excelentes"

Como campeão alemão, Florian Alt teve a sua primeira oportunidade de competir com os pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez. Como avalia o seu nível de desempenho e o que o seu chefe de equipa tem a dizer.

No período que antecedeu a sua corrida de wildcard SBK no final de outubro em Jerez, Florian Alt comparou-se a Don Quixote, que simboliza uma batalha sem esperança. No entanto, as críticas ao campeão alemão não tardaram a surgir depois das posições 19, 18 e 22 nas três corridas.

Mas isto tem de ser corretamente classificado. Alt deixou o piloto regular Oliver König (Kawasaki) para trás na qualificação e na segunda corrida e perdeu apenas dois e três segundos para Hafizh Syahrin (Petronas Honda) com uma Fireblade de fábrica de 2022 na primeira corrida e na corrida Superpole.

A diferença para o topo foi grande, mas não surpreendente dada a inferioridade técnica da mota e a falta de testes prévios.

"Na primeira corrida, estávamos a um minuto e sete segundos da liderança. Na segunda, foram apenas 53 segundos", explicou o campeão da IDM, de 27 anos. "O que achei notável é que só perdemos um bom segundo por volta para o Lecuona na Honda de fábrica com a mota de produção. É uma boa referência, algo de que nos devemos orgulhar."

O piloto de Holzhauer cruzou a linha de meta em 18º lugar na corrida Superpole e chegou a estar na 17ª posição até à última volta, mas teve de ceder o seu lugar a König devido a falta de combustível.

Alt causou polémica com uma declaração em particular. Disse que apenas três pilotos no pelotão eram excelentes e, por isso, estavam fora do seu alcance: Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Alvaro Bautista.

"Não sou piloto, é difícil para mim julgar", disse o Diretor da Equipa Honda, Jens Holzhauer, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com sobre os comentários do seu piloto. "Vê-se sempre estes três nomes e estes tipos também fazem as corridas. Percebo o que o Flo está a pensar, ele correu contra estes tipos e viu que eles não estavam a fazer nada muito diferente dele. A nossa desvantagem foi claramente devido à técnica. Talvez ele consiga ser um segundo mais rápido, mas aí estamos numa liga completamente diferente. Talvez tenha sido essa a razão da sua declaração. Flo é muito talentoso e agora também muito experiente. Vimos isso no ano passado, quando ele montou o nosso pacote num espaço de tempo muito curto para o tornar capaz de vencer. Os pilotos que o antecederam não estavam nem perto de o conseguir fazer. Andámos com Polita, Bühn e Grünwald. Flo veio e foi tão rápido como uma seta - mais rápido do que com o seu BMW. O rapaz consegue fazer algo, estamos muito confiantes nele".