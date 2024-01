Rivola, le directeur de course d'Aprilia, règle ses comptes avec le règlement SBK

À partir de 2027, le championnat du monde MotoGP sera régi par de nouvelles règles techniques qui seront adoptées pour les cinq années suivantes, jusqu'à fin 2031. Deux thèmes en constituent les pierres angulaires : Les machines MotoGP ne doivent pas devenir plus rapides, car le record de vitesse de pointe de Brad Binder (KTM) est depuis le Mugello 2023 de 366,1 km/h, ce qui est étonnant. En outre, les coûts doivent être réduits plutôt qu'augmentés.

Les développements dans le championnat du monde Superbike vont de pair avec ces adaptations. "Rendre les motos MotoGP trop lentes n'est pas non plus très intelligent de mon point de vue", estime Massimo Rivola, le directeur de course d'Aprilia. "Mon premier argument était que nous ne pouvions pas être plus lents que les Superbikes".

Pour l'avenir du SBK, l'Italien a de toute façon une autre idée en tête. Il souhaite que ces motos soient beaucoup plus proches des machines de série que tout le monde peut acheter. "Le seul avenir que je vois pour les Superbikes, ce sont les règles Superstock", souligne Rivola. "Elles devraient garder le même nom cool, mais simplement dévisser les clignotants et les rétroviseurs, puis faire la course. C'est le message que chaque constructeur veut faire passer, parce qu'il peut ensuite vendre les motos".

"Nous avons également besoin d'un plafond de prix pour les machines de série, car il est ridicule de permettre à des motos à 45 000 euros de concourir contre des motos à 25 000 euros", a ajouté le directeur d'Aprilia Racing. "Nous ne sommes pas intéressés par le championnat du monde Superbike parce qu'il ressemble pour le moment à un championnat B de MotoGP. S'ils font des règles équitables, je serai très heureux d'y participer".

La RSV4 Factory 1100 ne correspond pas au règlement actuel du championnat du monde Superbike, qui n'autorise que 1000 cm3 pour les moteurs à quatre cylindres. Le constructeur italien n'a plus de Superbike de ce type dans sa gamme depuis des années. "Nous avons homologué la 1100 pour l'Endurance parce que nous pensons que c'est une catégorie qui vaut la peine", a expliqué Rivola à la place.

Intéressant : lorsqu'en 2009, sous la houlette du directeur de course de l'époque Gigi Dall'Igna, aujourd'hui responsable des succès de Ducati, Aprilia a fait son retour dans le championnat du monde de Superbike avec une équipe d'usine, les critiques ont fusé parce que la RSV4 de 1000 cm3 était une machine de MotoGP déguisée. Max Biaggi a remporté le titre en 2010 et 2012, Sylvain Guintoli en 2014, et l'année suivante, l'entrée en MotoGP a eu lieu. Aucun autre constructeur n'a alors exploré le règlement de manière aussi radicale qu'Aprilia. Avec l'arrivée de nouveaux directeurs de course, la philosophie de l'usine de Noale a changé.