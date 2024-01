Il boss di Aprilia Rivola: i conti con il regolamento SBK

A partire dal 2027, nel Campionato del Mondo di MotoGP si applicheranno nuovi regolamenti tecnici, che saranno adottati per i cinque anni successivi, fino alla fine del 2031. I punti cardine sono due: Le moto della MotoGP non dovranno diventare più veloci, visto che il record di velocità massima detenuto da Brad Binder (KTM) dal Mugello 2023 è di ben 366,1 km/h. Anche i costi devono essere ridotti piuttosto che aumentati.

Gli sviluppi nel Campionato Mondiale Superbike vanno di pari passo con questi aggiustamenti. "A mio parere, anche rendere le moto della MotoGP troppo lente non è molto intelligente", afferma il Direttore di Gara Aprilia Massimo Rivola. "Il mio primo argomento è stato che non possiamo essere più lenti delle Superbike".

L'italiano ha comunque una visione diversa per il futuro della SBK. Vorrebbe che queste moto fossero molto più vicine alle moto di serie che chiunque può acquistare. "L'unico futuro che vedo per le Superbike è il regolamento della Superstock", sottolinea Rivola. "Dovrebbero mantenere lo stesso bel nome, ma svitare gli indicatori di direzione e gli specchietti retrovisori e andare a correre. Questo è il messaggio che ogni costruttore vuole far passare, perché così può vendere le moto".

"Abbiamo anche bisogno di un limite di prezzo per le moto di serie, perché è ridicolo permettere a moto da 45.000 euro di competere con moto da 25.000 euro", ha aggiunto l'amministratore delegato di Aprilia Racing. "Non siamo interessati al Campionato Mondiale Superbike perché al momento sembra un campionato di serie B della MotoGP. Se faranno regole eque, allora sarò molto felice di partecipare".

La RSV4 Factory 1100 non rientra nell'attuale regolamento del Campionato Mondiale Superbike, che consente solo 1000 cc per i motori a quattro cilindri. Il costruttore italiano non ha una superbike di questo tipo nella sua gamma da anni. "Abbiamo omologato la 1100cc per l'Endurance perché crediamo che questa sia una classe che vale", ha spiegato invece Rivola.

Curiosità: quando nel 2009 Aprilia tornò nel Campionato Mondiale Superbike con un team ufficiale sotto la guida dell'allora direttore di gara Gigi Dall'Igna, oggi responsabile dei successi della Ducati, fu criticata perché la RSV4 da 1000 cc era una MotoGP sotto mentite spoglie. Max Biaggi vinse il titolo nel 2010 e nel 2012, Sylvain Guintoli nel 2014, e l'ingresso in MotoGP avvenne l'anno successivo. Nessun altro costruttore all'epoca ha esplorato i regolamenti in modo così radicale come Aprilia. Con i nuovi direttori di gara, la filosofia della fabbrica di Noale è cambiata.