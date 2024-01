Rivola, chefe de corrida da Aprilia: O ajuste de contas com os regulamentos SBK

A partir de 2027, serão aplicados novos regulamentos técnicos no Campeonato do Mundo de MotoGP, que serão adoptados nos cinco anos seguintes até ao final de 2031. Dois temas constituem as pedras angulares: As motos de MotoGP não devem tornar-se mais rápidas, uma vez que o recorde de velocidade máxima de Brad Binder (KTM), desde Mugello 2023, é de uns espantosos 366,1 km/h. Os custos também devem ser reduzidos em vez de aumentados.

Os desenvolvimentos no Campeonato do Mundo de Superbike andam de mãos dadas com estes ajustamentos. "Na minha opinião, tornar as motos de MotoGP demasiado lentas também não é muito inteligente", diz o Diretor de Corrida da Aprilia, Massimo Rivola. "O meu primeiro argumento foi que não podemos ser mais lentos que as Superbikes."

De qualquer forma, o italiano tem uma visão diferente para o futuro da SBK. Ele gostaria que estas motos estivessem muito mais próximas das motos de produção que qualquer pessoa pode comprar. "O único futuro que vejo para as Superbikes são as regras da Superstock", enfatiza Rivola. "Deviam manter o mesmo nome porreiro, mas desaparafusar os piscas e os espelhos retrovisores e depois ir para as corridas. Essa é a mensagem que todos os fabricantes querem passar, porque assim podem vender as motos."

"Também precisamos de um limite de preço para as motos de produção, porque é ridículo permitir que motos de 45.000 euros concorram com motos de 25.000 euros", acrescentou o CEO da Aprilia Racing. "Não estamos interessados no Campeonato do Mundo de Superbike porque, de momento, parece um campeonato B do MotoGP. Se eles fizerem regras justas, então estou muito feliz por estar envolvido."

A RSV4 Factory 1100 não se enquadra nos actuais regulamentos do Campeonato do Mundo de Superbike, que apenas permitem 1000 cc para motores de quatro cilindros. O fabricante italiano não tem uma superbike deste tipo na sua gama há anos. "Homologámos a 1100cc para o Enduro porque acreditamos que esta é uma classe que vale a pena", explicou Rivola.

Facto interessante: Quando a Aprilia regressou ao Campeonato do Mundo de Superbike com uma equipa de trabalho em 2009, com o então diretor de corrida Gigi Dall'Igna, que é agora responsável pelos sucessos da Ducati, foi criticada porque a RSV4 de 1000 cc era uma máquina de MotoGP disfarçada. Max Biaggi ganhou o título em 2010 e 2012, Sylvain Guintoli em 2014, e a entrada no MotoGP ocorreu no ano seguinte. Na altura, nenhum outro construtor explorou os regulamentos de forma tão radical como a Aprilia. Com novos directores de corrida, a filosofia da fábrica de Noale mudou.