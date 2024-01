Marc VDS Ducati: glamurosa presentación en el castillo

El equipo de Marc van der Straten se embarca en una nueva experiencia en 2024, siendo SBK el quinto campeonato en el que participa tras MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE.

Las piedras angulares se conocen desde hace tiempo: Marc VDS eligió como piloto a su veterano piloto de Moto2 y ex Campeón del Mundo de Supersport, Sam Lowes, y el taller se aloja en las instalaciones del equipo de Moto2 en Bélgica. Lowes tiene como jefe de equipo al experimentado Giovanni Crupi, que anteriormente trabajó como jefe técnico del equipo de pruebas de Ducati Superbike.



La glamurosa presentación tuvo lugar el lunes por la noche en Modave, un municipio situado a 100 kilómetros al suroeste de la capital belga, Bruselas, en el castillo de la localidad. El piloto de Superbike Sam Lowes estuvo acompañado por los pilotos de Moto2 Tony Arbolino y Filip Salac. Las carrocerías de las motos son idénticas en ambas categorías, con el gigante de los aceites minerales Elf como patrocinador principal.



"Estoy muy contento y orgulloso de seguir trabajando con este gran equipo y de volver a pilotar para Marc", dijo Sam Lowes, gemelo del piloto oficial de Kawasaki Alex. "Es un nuevo gran reto para mí cambiar de categoría después de mucho tiempo y estoy muy contento y motivado para empezar. Me gustaría dar las gracias a Marc por pedirme que fuera el primer piloto de su equipo en el Campeonato del Mundo de Superbike. La moto es preciosa y es una sensación increíble pilotar una Ducati".



"Sólo tengo que aprender la moto, los neumáticos y el formato en un fin de semana de carreras con las tres carreras", añadió el inglés con una sonrisa. "El primer objetivo en los entrenamientos será poner la moto a punto y sentirme cómodo. Necesito vueltas y kilómetros para entender las cosas. Pero eso ya llegará; si tuviéramos que correr hoy, creo que podríamos hacer un buen trabajo. Pero el objetivo es luchar en cabeza. Espero estar en la lucha por podios y victorias y aprender mucho. Mi objetivo también debe ser ser el mejor piloto privado".



Tras su título en Supersport, Sam Lowes se pasó al Campeonato del Mundo de Moto2 en 2014, donde corrió hasta el final de la temporada 2023. En 2017, hizo una infructuosa incursión en el Campeonato del Mundo de MotoGP con Aprilia. En Moto2, el piloto de ahora 33 años ganó diez carreras y subió al podio 26 veces. También demostró su velocidad con 20 poles y doce vueltas rápidas en carrera. Terminó tercero en la clasificación general con el equipo Marc VDS en 2020 y cuarto en 2015 y 2021.



Cinco equipos confiarán en las motos de Borgo Panigale la próxima temporada y alinearán un total de seis pilotos sobre una Ducati V4R: Aruba.it alineará al Campeón del Mundo Álvaro Bautista y al Campeón de Supersport Nicolo Bulega, Barni continuará con Danilo Petrucci, Motocorsa confiará en Michael Rinaldi y Go Eleven ha sacado a Andrea Iannone de su retiro forzoso. Marc VDS es nuevo con Sam Lowes.



El próximo test será el 24/25 de enero en Jerez.