Marc VDS Ducati : Présentation glamour au château

L'équipe de Marc van der Straten fait de nouvelles expériences en 2024, le SBK est déjà le cinquième championnat auquel elle participe après le MotoGP, le Moto2, le Moto3 et le MotoE.

Les piliers étaient déjà connus depuis longtemps : Marc VDS a choisi comme pilote son ancien pilote de Moto2 et ancien champion du monde de Supersport, Sam Lowes, et l'atelier est installé dans les locaux du team Moto2 en Belgique. Lowes a pour chef d'équipe l'expérimenté Giovanni Crupi, qui travaillait jusqu'à présent comme technicien en chef pour l'équipe de test Superbike de Ducati.



La présentation glamour a eu lieu lundi soir à Modave, une commune située à 100 kilomètres au sud-ouest de Bruxelles, la capitale belge, dans le château local. Outre le pilote Superbike Sam Lowes, les pilotes Moto2 Tony Arbolino et Filip Salac ont également été présentés. Les peintures des motos sont identiques dans les deux catégories, le géant pétrolier Elf est le sponsor principal.



"Je suis très heureux et fier de continuer à travailler avec cette grande équipe et de piloter à nouveau pour Marc", a déclaré Sam Lowes, le jumeau du pilote officiel Kawasaki Alex. "Pour moi, c'est un nouveau grand défi de changer de catégorie après une longue période et je suis très heureux et motivé de commencer. Je tiens à remercier chaleureusement Marc de m'avoir demandé d'être le premier pilote de son équipe en championnat du monde Superbike. La moto est magnifique et c'est une sensation incroyable de piloter une Ducati".



"Je dois juste apprendre la moto, les pneus et le format lors d'un week-end de course avec les trois courses", a ajouté l'Anglais en souriant. "Le premier objectif lors des essais sera de mettre la moto en forme et de me sentir à l'aise. J'ai juste besoin de tours et de kilomètres pour comprendre les choses. Mais cela viendra - si nous devions courir aujourd'hui, je pense que nous pourrions faire un bon travail. L'objectif est toutefois de se battre en tête. J'espère être présent dans la lutte pour les podiums et les victoires et apprendre beaucoup. De plus, mon objectif doit être d'être le meilleur pilote privé".



Après son titre Supersport, Sam Lowes est passé en 2014 au championnat du monde Moto2, dans lequel il a couru jusqu'à la fin de la saison 2023. En 2017, il a fait une incursion infructueuse dans le championnat du monde MotoGP avec Aprilia. En Moto2, le pilote de 33 ans a remporté dix courses et est monté 26 fois sur le podium. Il a également prouvé sa vitesse en signant 20 pole positions et 12 meilleurs tours en course. Au classement général, il s'est classé troisième en 2020 avec l'équipe Marc VDS et quatrième en 2015 et 2021.



Cinq équipes feront confiance aux motos de Borgo Panigale la saison prochaine et aligneront au total six pilotes sur une Ducati V4R : Aruba.it se présente avec le champion du monde Alvaro Bautista et le champion Supersport Nicolo Bulega, Barni continue avec Danilo Petrucci, Motocorsa mise sur Michael Rinaldi et Go Eleven a fait sortir Andrea Iannone de sa retraite forcée. La nouveauté est Marc VDS avec Sam Lowes.



Le prochain test aura lieu les 24 et 25 janvier à Jerez.