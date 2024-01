Marc VDS Ducati: apresentação glamorosa no castelo

A equipa de Marc van der Straten inicia uma nova experiência em 2024, com o SBK a ser o quinto campeonato em que participa, depois do MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE.

As pedras angulares já são conhecidas há algum tempo: A Marc VDS escolheu o seu piloto de longa data de Moto2 e antigo Campeão do Mundo de Supersport, Sam Lowes, como piloto, e a oficina está instalada nas instalações da equipa de Moto2 na Bélgica. Lowes tem como chefe de equipa o experiente Giovanni Crupi, que trabalhou anteriormente como técnico principal da equipa de testes da Ducati Superbike.



A apresentação glamorosa teve lugar na segunda-feira à noite em Modave, um município localizado a 100 quilómetros a sudoeste da capital belga, Bruxelas, no castelo local. O piloto de Superbike Sam Lowes foi acompanhado pelos pilotos de Moto2 Tony Arbolino e Filip Salac. As pinturas das motos são idênticas em ambas as classes, com o gigante dos óleos minerais Elf a atuar como patrocinador principal.



"Estou muito feliz e orgulhoso por continuar a trabalhar com esta grande equipa e por voltar a correr para o Marc," disse Sam Lowes, o gémeo do piloto de fábrica da Kawasaki, Alex. "É um novo grande desafio para mim mudar de categoria depois de muito tempo e estou muito feliz e motivado para começar. Gostaria de agradecer ao Marc por me ter convidado para ser o primeiro piloto da sua equipa no Campeonato do Mundo de Superbike. A moto é linda e é uma sensação incrível pilotar uma Ducati."



"Só tenho de aprender a moto, os pneus e o formato de um fim de semana de corrida com as três corridas", acrescentou o inglês com um sorriso. "O primeiro objetivo nos testes será ajustar a moto e sentir-me confortável. Só preciso de voltas e quilómetros para perceber as coisas. Mas isso virá - se tivéssemos de correr hoje, penso que poderíamos fazer um bom trabalho. Mas o objetivo é lutar na frente. Espero estar na luta por pódios e vitórias e aprender muito. O meu objetivo também tem de ser ser o melhor piloto privado."



Após o título de Supersport, Sam Lowes mudou para o Campeonato do Mundo de Moto2 em 2014, onde correu até ao final da época de 2023. Em 2017, fez uma incursão sem sucesso no Campeonato do Mundo de MotoGP com a Aprilia. Na Moto2, o piloto de 33 anos venceu dez corridas e terminou no pódio 26 vezes. Também provou a sua velocidade com 20 pole positions e doze voltas mais rápidas. Terminou em terceiro lugar na classificação geral com a Team Marc VDS em 2020 e em quarto lugar em 2015 e 2021.



Cinco equipas contarão com motos de Borgo Panigale na próxima temporada e colocarão em campo um total de seis pilotos numa Ducati V4R: Aruba.it alinhará com o Campeão do Mundo Alvaro Bautista e o Campeão de Supersport Nicolo Bulega, Barni continuará com Danilo Petrucci, Motocorsa contará com Michael Rinaldi e Go Eleven trouxe Andrea Iannone da reforma forçada. A Marc VDS é nova com Sam Lowes.



O próximo teste é a 24/25 de janeiro em Jerez.