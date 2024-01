Marc van der Straten : "Nous pouvons faire de grandes choses".

L'équipe Elf Marc VDS s'est présentée pour le championnat du monde de Superbike 2024 comme elle nous y a habitués : professionnellement, avec style et glamour. Le château de Modave offrait un cadre extravagant, la vidéo d'une minute et demie que vous trouverez dans cet article en donne un aperçu digne d'intérêt.

Le SBK est une nouvelle expérience pour l'équipe belge, c'est déjà le cinquième championnat auquel elle participe après le MotoGP, le Moto2, le Moto3 et le MotoE.

"Le 15 janvier 2024 sera toujours une date inoubliable pour moi, car nous avons présenté notre équipe Moto2 et la famille Elf Marc VDS Racing s'est agrandie avec l'arrivée de notre nouvelle équipe de Championnat du Monde Superbike", a raconté le propriétaire de l'équipe Marc van der Straten lors de la présentation. "C'était agréable et motivant de voir nos trois machines sur scène avec leurs pilotes talentueux et de savoir qu'ils donneront tout pour atteindre les objectifs fixés. En Moto2, avec Tony Arbolino et Filip Salac, nous poursuivrons notre quête de victoires et de podiums pour tenter de remporter le championnat du monde. Dans le championnat du monde Superbike, nous sommes confrontés à un nouveau défi important et excitant. Bien que nous n'en soyons qu'à nos débuts, nous sommes très bien préparés et soutenus par le brillant talent de Sam Lowes et la qualité technique de Ducati. Nous savons qu'ensemble, nous pouvons faire de grandes choses".

Ducati est parfaitement positionné pour le championnat du monde de Superbike 2024, cinq équipes font confiance aux motos de Borgo Panigale pour la saison qui débute fin février. Aruba.it se présente avec le champion du monde Alvaro Bautista et le champion Supersport Nicolo Bulega, Barni Spark avec Danilo Petrucci, Motocorsa mise sur Michael Rinaldi et Go Eleven a engagé Andrea Iannone. L'équipe Marc VDS avec Sam Lowes vient s'ajouter à la liste.

"C'est une grande joie de voir le nom de Ducati briller avec la famille Marc-VDS Racing", a commenté Marco Zambenedetti, responsable de projet pour le championnat du monde Superbike chez Ducati. "Ses trois titres de champion du monde en Moto2, ses excellents résultats sur plus d'une décennie et surtout son engagement pour l'excellence font de cette équipe un partenaire idéal. De plus, nous sommes ravis que Sam Lowes soit au guidon de notre Ducati Panigale V4R. Ducati fera tout son possible pour l'aider à démontrer sa vitesse et son talent. Nous sommes convaincus que son expérience nous fera également grandir. Je tiens à remercier Marc van der Straten et l'équipe pour la confiance qu'ils accordent à Ducati pour les accompagner dans cette nouvelle aventure".