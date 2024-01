Marc van der Straten: "Possiamo fare grandi cose".

Con Elf Marc VDS, Ducati ha acquisito una quinta squadra forte per il Campionato Mondiale Superbike 2024. La squadra GP di lunga data è posizionata in modo ottimale e ci sono i presupposti per il successo.

Il Team Elf Marc VDS si è presentato per il Campionato Mondiale Superbike 2024 come ci aspettiamo da loro: professionale, elegante e glamour. Il castello di Modave ha offerto una cornice stravagante e il video di un minuto e mezzo che trovate in questo articolo offre alcuni spunti interessanti.

La SBK è una nuova esperienza per il team belga, che è già al quinto campionato a cui partecipa dopo MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE.

"Il 15 gennaio 2024 sarà sempre una data indimenticabile per me, perché abbiamo presentato il nostro team di Moto2 e la famiglia Elf Marc VDS Racing è cresciuta con l'arrivo del nostro nuovo team del Campionato Mondiale Superbike", ha detto il proprietario del team Marc van der Straten alla presentazione. "È stato bello e motivante vedere sul palco le nostre tre moto con i loro piloti di talento e sapere che daranno tutto per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. In Moto2, continueremo a cercare vittorie e podi con Tony Arbolino e Filip Salac per cercare di vincere il Campionato del Mondo. Nel Campionato mondiale Superbike, ci aspetta una nuova grande ed entusiasmante sfida. Anche se siamo solo all'inizio, siamo molto ben preparati e supportati dal brillante talento di Sam Lowes e dalla qualità tecnica di Ducati. Sappiamo che insieme possiamo fare grandi cose".

Ducati è in una posizione ideale per il Campionato Mondiale Superbike 2024, con cinque squadre che si affideranno alle moto di Borgo Panigale nella stagione che inizierà a fine febbraio. Aruba.it schiererà il Campione del Mondo Alvaro Bautista e il Campione Supersport Nicolo Bulega, Barni Spark con Danilo Petrucci, Motocorsa si affiderà a Michael Rinaldi e Go Eleven ha ingaggiato Andrea Iannone. Il Team Marc VDS con Sam Lowes è una nuova aggiunta.

"È un grande piacere vedere il nome Ducati brillare insieme alla famiglia Marc VDS Racing", ha commentato Marco Zambenedetti, responsabile del progetto Superbike World Championship in Ducati. "I loro tre titoli mondiali in Moto2, i risultati eccezionali ottenuti in oltre un decennio e, soprattutto, il loro impegno per l'eccellenza fanno di questo team un partner ideale. Inoltre, siamo lieti che Sam Lowes sarà al manubrio della nostra Ducati Panigale V4R. Ducati farà tutto il possibile per aiutarlo a dimostrare la sua velocità e il suo talento. Siamo convinti che la sua esperienza ci aiuterà a crescere. Ringrazio Marc van der Straten e il team per la fiducia accordata a Ducati nell'accompagnarli in questa nuova avventura".