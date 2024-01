Marc van der Straten: "Podemos alcançar grandes feitos"

A equipa Elf Marc VDS apresentou-se para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 como já nos habituou: profissional, elegante e glamorosa. O castelo em Modave proporcionou um cenário extravagante e o vídeo de um minuto e meio deste artigo fornece algumas informações interessantes.

O SBK é uma nova experiência para a equipa belga, que é já o quinto campeonato em que participa, depois do MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE.

"O dia 15 de janeiro de 2024 será sempre uma data inesquecível para mim, pois apresentámos a nossa equipa de Moto2 e a família Elf Marc VDS Racing cresceu com a chegada da nossa nova equipa do Campeonato do Mundo de Superbike", disse o proprietário da equipa, Marc van der Straten, na apresentação. "Foi fantástico e motivador ver as nossas três máquinas com os seus talentosos pilotos no palco e saber que eles vão dar tudo para atingir os objectivos que estabelecemos. Em Moto2, vamos continuar a nossa busca por vitórias e pódios com Tony Arbolino e Filip Salac para tentar ganhar o Campeonato do Mundo. No Campeonato do Mundo de Superbike, estamos a enfrentar um grande e excitante novo desafio. Apesar de estarmos apenas a começar, estamos muito bem preparados e apoiados pelo brilhante talento de Sam Lowes e pela qualidade técnica da Ducati. Sabemos que juntos podemos alcançar grandes feitos."

A Ducati está idealmente posicionada para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, com cinco equipas a contar com motos de Borgo Panigale na época que começa no final de fevereiro. A Aruba.it vai alinhar com o Campeão do Mundo Álvaro Bautista e o Campeão de Supersport Nicolo Bulega, a Barni Spark com Danilo Petrucci, a Motocorsa vai contar com Michael Rinaldi e a Go Eleven assinou com Andrea Iannone. A equipa Marc VDS com Sam Lowes é uma nova adição.

"É um grande prazer ver o nome Ducati brilhar juntamente com a família Marc VDS Racing," comentou Marco Zambenedetti, responsável pelo projeto do Campeonato do Mundo de Superbike na Ducati. "Os seus três títulos mundiais em Moto2, os seus excelentes resultados ao longo de mais de uma década e, acima de tudo, o seu compromisso com a excelência fazem desta equipa um parceiro ideal. Além disso, estamos muito satisfeitos por Sam Lowes estar no guiador da nossa Ducati Panigale V4R. A Ducati fará tudo o que estiver ao seu alcance para o ajudar a demonstrar a sua velocidade e talento. Estamos convencidos de que a sua experiência também nos vai ajudar a crescer. Gostaria de agradecer a Marc van der Straten e à equipa pela confiança depositada na Ducati para os acompanhar nesta nova aventura."