Nouveau calendrier SBK pour 2024 : une date chamboulée

Le 26 octobre 2023, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le promoteur Dorna ont publié le calendrier du championnat du monde de Superbike et de ses quatre catégories cadres : Supersport, Supersport 300 et femmes.



Un changement vient d'être publié : La finale de la saison à Jerez, à la pointe sud de l'Espagne, n'aura pas lieu du 11 au 13 octobre, mais une semaine plus tard, du 18 au 20 octobre.

Calendrier du championnat du monde de Superbike 2024 SBK SSP 300 WRC 23-25 février Phillip Island Australie x x 22-24 mars Barcelone Espagne x x x Du 19 au 21 avril Assen Pays-Bas x x x 14-16 juin Misano Italie x x x x 12-14 juillet Donington Grande-Bretagne x x x Du 19 au 21 juillet Most République tchèque x x x Du 9 au 11 août Portimão Portugal x x x x du 23 au 25 août Balaton Hongrie x x x 6-8 septembre Magny-Cours France x x x 20 - 20 septembre Crémone Italie x x x du 27 au 29 septembre Aragon Espagne x x x Du 11 au 13 octobre Jerez Espagne x x x x