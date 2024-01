Nuovo calendario SBK per il 2024: una data esclusa



di Ivo Schützbach - Traduzione automatica da Tedesco

Fritz Glänzel

Il Campionato Mondiale Superbike 2024 prenderà il via in Australia l'ultimo fine settimana di febbraio, mentre la stagione europea si aprirà in Spagna il 22-24 marzo. Il calendario è stato modificato a causa di Jerez.

