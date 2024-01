Anthony Gobert ha muerto: sólo tenía 48 años

El 10 de enero, Aaron Gobert, también ex piloto de carreras, anunció que su hermano Anthony, seis años mayor que él, se estaba muriendo. "Nos entristece anunciar que Anthony está en el hospital recibiendo cuidados paliativos y se encuentra en la fase final de su vida tras una corta enfermedad".

El objetivo de los cuidados paliativos es aliviar las consecuencias de una enfermedad cuando no hay perspectivas de curación.



Acabamos de recibir la devastadora noticia del fallecimiento de Anthony Gobert, que sólo tenía 48 años.



Se ha escrito mucho sobre el abuso de alcohol y drogas de Anthony, sobre cómo se descarriló, fue condenado por delitos penales y se quedó temporalmente sin hogar. Sus fans de todo el mundo han seguido con gran interés cómo ha encontrado el camino de vuelta a la vida desde principios de 2021 gracias a su hermano Aaron, seis años menor que él.



La historia de Anthony Gobert no puede ser más triste. Era un piloto de gran talento en los Campeonatos del Mundo de Superbikes y 500cc, un chico guapo de Greenacre, en Nueva Gales del Sur (Australia), que triunfaba entre las damas y proporcionaba mucha acción dentro y fuera de la pista. Era un ave del paraíso y un perro rabioso que, por desgracia, no pudo soportar el éxito y la presión, por lo que huyó a otra realidad.



Lo que debemos recordar no son sus debilidades humanas, sino sus grandes logros como atleta.



En 1994, el entonces rubio piloto participó en el Campeonato del Mundo de Superbikes y terminó octavo y sexto con una Honda en Sugo (Japón). Al final de la temporada, se sentó en una Kawasaki en su carrera de casa, en Phillip Island, y asombró al mundo con un tercer y un primer puesto. A día de hoy, es el piloto más joven (19 años, 7 meses y 26 días) en ganar una carrera de esta categoría desde la pole position. Había surgido una nueva estrella.



En 1995, "The Go Show" vivió el momento deportivo más importante de su carrera deportiva con dos victorias y el cuarto puesto en el campeonato del mundo por detrás de Carl Fogarty, Troy Corser y Aaron Slight.



Al año siguiente, Anthony ganó incluso una carrera más y subió al podio en seis ocasiones, pero sólo terminó octavo en el campeonato del mundo porque se perdió cuatro fines de semana de carreras y, por tanto, ocho carreras debido a una lesión.



Gobert firmó un contrato de trabajo con Suzuki para el Campeonato del Mundo de 500cc en 1997. Sin embargo, tras dar positivo en un control antidopaje (sospecha de consumo de marihuana), fue dado de baja durante la temporada. A pesar de ello, terminó 15º en el Campeonato del Mundo con 44 puntos.



En 1998, Anthony compitió en el Campeonato de Superbikes de EE.UU., pero su intento de reaparecer en la categoría reina en 1999 con la moto suiza MZ Weber 500cc con motor V4 swissauto también finalizó prematuramente por motivos disciplinarios. Cambió al Campeonato de Superbikes de EE.UU. y participó en el Campeonato del Mundo en Laguna Seca con una Ducati de su equipo Vance & Hines con una wildcard - ¡y ganó la primera carrera!



En 2000, Kenny Roberts volvió a subir al australiano a la tricilíndrica Modenas de 500cc como piloto sustituto, y sumó un punto en Silverstone, en 15ª posición.

En el Campeonato del Mundo de Motociclismo, Gobert hizo un total de 13 apariciones en la categoría de 500cc, siendo su mejor resultado un 7º puesto en el GP de Austria de 1997.



En 2000, Gobert también compitió en el Campeonato del Mundo de Superbike y ganó la primera carrera en Australia bajo la lluvia con una Bimota; fue su octava y última victoria en esta categoría. En un total de 57 salidas, subió 16 veces al podio, fue el primero de la parrilla en dos ocasiones y marcó la vuelta rápida en dos ocasiones. Sumó 504 puntos en su cuenta del Campeonato del Mundo.



Gobert estuvo en activo hasta 2007, compitiendo en los campeonatos nacionales de Superbike de EE.UU., Australia, Gran Bretaña y Francia. A principios de la temporada 2006, disputó dos carreras en el Campeonato del Mundo de Supersport como sustituto de David Checa.



Encuentra la paz, Anthony.