Anthony Gobert est mort : il n'a vécu que 48 ans

Le 10 janvier, Aaron Gobert, également ancien coureur, a fait savoir que son frère Anthony, de six ans son aîné, était en train de mourir. "C'est avec tristesse que nous devons annoncer qu'Anthony est hospitalisé en soins palliatifs et qu'il se trouve dans la dernière phase de sa vie après une courte maladie".

Les soins palliatifs ont pour but d'atténuer les conséquences d'une maladie lorsqu'il n'y a aucune perspective de guérison.



Nous venons d'apprendre la nouvelle bouleversante qu'Anthony Gobert a quitté la vie - il n'a vécu que 48 ans.



De nombreux articles ont été consacrés à l'abus d'alcool et de drogues d'Anthony, à sa dérive, à sa condamnation pour des actes criminels et à sa situation temporaire de sans-abri. Ses fans du monde entier ont suivi avec beaucoup d'intérêt son retour à la vie depuis début 2021 grâce à son frère Aaron, de six ans son cadet.



L'histoire de la vie d'Anthony Gobert ne pourrait pas être plus triste. Il était un pilote de course très talentueux dans le championnat du monde de Superbike et de 500 cm3, un beau garçon originaire de Greenacre en Nouvelle-Galles du Sud en Australie, qui plaisait aux femmes et qui était très actif sur et en dehors de la piste. C'était un oiseau de paradis et un chien fou qui, malheureusement, ne pouvait pas gérer le succès et la pression, ce qui l'a poussé à se réfugier dans une autre réalité.



Ce qui devrait rester dans nos mémoires, ce ne sont pas ses faiblesses humaines, mais ses magnifiques performances en tant qu'athlète.



En 1994, le blondinet de l'époque est entré dans le championnat du monde de Superbike et a terminé huitième et sixième sur une Honda à Sugo, au Japon. En fin de saison, il s'est assis sur une Kawasaki lors de sa course à domicile à Phillip Island et a étonné le monde entier en terminant troisième et premier. Il reste à ce jour le plus jeune pilote (19 ans, 7 mois et 26 jours) à avoir remporté une course dans cette catégorie en partant de la pole position. Une nouvelle étoile s'était levée.



En 1995, "The Go Show" a connu l'apogée sportive de sa carrière de pilote de course avec deux victoires et une quatrième place au championnat du monde derrière Carl Fogarty, Troy Corser et Aaron Slight.



L'année suivante, Anthony a même gagné une course de plus et est monté six fois sur le podium, mais il n'a terminé que huitième au championnat du monde, car il a manqué quatre week-ends de course et donc huit manches pour cause de blessure.



Pour 1997, Gobert a signé un contrat d'usine Suzuki pour le championnat du monde 500 cm3. Il a toutefois été licencié en cours de saison suite à un test de dépistage de drogue positif (soupçon d'abus de marijuana). Il s'est néanmoins classé 15e au championnat du monde avec 44 points.



En 1998, Anthony a participé au championnat américain de Superbike, sa tentative de retour dans la catégorie reine s'est terminée prématurément en 1999 sur une moto suisse MZ-Weber de 500 cm3 équipée d'un moteur V4 swissauto, également pour des raisons disciplinaires. Il passa alors au championnat américain de superbike et participa au championnat du monde à Laguna Seca avec une Ducati de son équipe Vance & Hines avec une wildcard - et gagna la première course !



En 2000, Kenny Roberts a placé l'Australien une nouvelle fois en tant que pilote de réserve sur le trois cylindres Modenas de 500 cm3, il a alors récolté un point en se classant 15e à Silverstone.

En championnat du monde de moto, Gobert a participé à 13 courses en 500 cm3, son meilleur résultat étant une 7e place au GP d'Autriche 1997.



En 2000, Gobert a également participé au championnat du monde de Superbike et a remporté la première course en Australie sous la pluie sur une Bimota, ce qui a été sa huitième et dernière victoire dans cette catégorie. Au total, il a décroché 16 podiums en 57 départs, s'est placé deux fois en première position sur la grille de départ et a réalisé deux fois le meilleur tour en course. Il a accumulé 504 points sur son compte de championnat du monde.



Gobert a été actif jusqu'en 2007, participant aux championnats nationaux de Superbike aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne et en France. Au début de la saison 2006, il a participé à deux courses du championnat du monde Supersport en remplacement de David Checa.



Trouve la paix, Anthony.