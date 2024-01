Anthony Gobert è morto: aveva solo 48 anni

Il 10 gennaio, Aaron Gobert, anch'egli ex pilota, ha annunciato che suo fratello Anthony, di sei anni più grande, stava morendo. "Siamo addolorati nell'annunciare che Anthony è ricoverato in ospedale per ricevere cure palliative ed è nelle fasi finali della sua vita dopo una breve malattia".

Lo scopo delle cure palliative è quello di alleviare le conseguenze di una malattia quando non ci sono prospettive di cura.



Abbiamo ricevuto la devastante notizia della morte di Anthony Gobert, che aveva solo 48 anni.



Molto è stato scritto sull'abuso di alcol e droghe di Anthony, su come sia uscito di senno, sia stato condannato per reati penali e sia rimasto temporaneamente senza casa. I suoi fan in tutto il mondo hanno seguito con grande interesse il modo in cui ha ritrovato la sua strada dall'inizio del 2021 grazie al fratello Aaron, più giovane di lui di sei anni.



La storia di Anthony Gobert non potrebbe essere più triste. Era un pilota di grande talento nei campionati mondiali Superbike e 500cc, un bel ragazzo di Greenacre, nel Nuovo Galles del Sud (Australia), che aveva un grande successo con le donne e forniva molta azione dentro e fuori la pista. Era un uccello del paradiso e un cane pazzo, che purtroppo non ha saputo gestire il successo e la pressione e quindi è fuggito in un'altra realtà.



Ciò che dobbiamo ricordare non sono le sue debolezze umane, ma i suoi grandi risultati come atleta.



Nel 1994, l'allora biondo pilota partecipò al campionato mondiale Superbike e si classificò ottavo e sesto in sella a una Honda a Sugo, in Giappone. Alla fine della stagione, si sedette su una Kawasaki nella sua gara di casa a Phillip Island e stupì il mondo con un terzo e un primo posto. A tutt'oggi, è il più giovane pilota (19 anni, 7 mesi e 26 giorni) ad aver vinto una gara in questa classe partendo dalla pole position. Era sorta una nuova stella.



Nel 1995, "The Go Show" ha vissuto l'apice sportivo della sua carriera con due vittorie e il quarto posto nel campionato mondiale dietro a Carl Fogarty, Troy Corser e Aaron Slight.



L'anno successivo, Anthony vinse anche un'altra gara e salì sul podio sei volte, ma si classificò solo ottavo nel campionato mondiale perché saltò quattro weekend di gara e quindi otto gare a causa di un infortunio.



Nel 1997 Gobert firmò un contratto di lavoro con la Suzuki per il Campionato del Mondo 500cc. Tuttavia, dopo un test antidroga positivo (sospetto abuso di marijuana), è stato esonerato durante la stagione. Ciononostante, si è classificato 15° nel Campionato del Mondo con 44 punti.



Nel 1998, Anthony ha partecipato al campionato Superbike statunitense, ma il suo tentativo di ritorno nella classe regina nel 1999, in sella alla moto svizzera MZ Weber da 500 cc con motore V4 swissauto, si è interrotto per motivi disciplinari. Passò al Campionato Superbike USA e partecipò al Campionato del Mondo a Laguna Seca su una Ducati del suo team Vance & Hines con una wildcard - e vinse la prima gara!



Nel 2000, Kenny Roberts fece salire nuovamente l'australiano sulla 500cc Modenas a tre cilindri come pilota sostituto, ottenendo un punto a Silverstone al 15° posto.

Nel Motomondiale, Gobert ha collezionato un totale di 13 presenze nella classe 500cc, il suo miglior risultato è stato il 7° posto nel GP d'Austria del 1997.



Nel 2000, Gobert ha partecipato anche al Campionato mondiale Superbike e ha vinto la prima gara in Australia sotto la pioggia con una Bimota; è stata la sua ottava e ultima vittoria in questa classe. In un totale di 57 partenze, ha conquistato 16 podi, è stato due volte primo in griglia e due volte ha stabilito il giro più veloce in gara. Ha collezionato 504 punti nel suo conto del Campionato del Mondo.



Gobert è stato attivo fino al 2007, partecipando ai campionati nazionali Superbike di Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna e Francia. All'inizio della stagione 2006, ha disputato due gare del campionato mondiale Supersport in sostituzione di David Checa.



Trova la tua pace, Anthony.