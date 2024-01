Anthony Gobert morreu: tinha apenas 48 anos

Em 10 de janeiro, Aaron Gobert, também ele um antigo piloto de corridas, anunciou que o seu irmão Anthony, seis anos mais velho, estava a morrer. "Estamos tristes por anunciar que Anthony está no hospital a receber cuidados paliativos e está na fase final da sua vida após uma curta doença".

O objetivo dos cuidados paliativos é aliviar as consequências de uma doença quando não há perspectivas de cura.



Recebemos agora a notícia devastadora do falecimento de Anthony Gobert, que tinha apenas 48 anos de idade.



Muito se tem escrito sobre o abuso de álcool e drogas por parte de Anthony, sobre a forma como saiu dos carris, foi condenado por crimes e ficou temporariamente sem casa. Os seus fãs em todo o mundo seguiram com grande interesse a forma como ele reencontrou o caminho da vida desde o início de 2021, graças ao seu irmão Aaron, que é seis anos mais novo do que ele.



A história de vida de Anthony Gobert dificilmente poderia ser mais triste. Era um piloto muito talentoso nos Campeonatos do Mundo de Superbike e 500cc, um rapaz bonito de Greenacre, em Nova Gales do Sul, Austrália, que fazia sucesso com as mulheres e proporcionava muita ação dentro e fora da pista. Era uma ave do paraíso e um cão louco, que infelizmente não conseguia lidar com o sucesso e a pressão e, por isso, fugiu para outra realidade.



O que devemos recordar não são as suas fraquezas humanas, mas os seus grandes feitos como atleta.



Em 1994, o então loiro piloto entrou no Campeonato do Mundo de Superbike e terminou em oitavo e sexto lugar com uma Honda em Sugo, no Japão. No final da época, sentou-se numa Kawasaki na sua corrida caseira em Phillip Island e surpreendeu o mundo com um terceiro e um primeiro lugar. Até hoje, é o piloto mais jovem (19 anos, 7 meses e 26 dias) a vencer uma corrida nesta classe a partir da pole position. Tinha surgido uma nova estrela.



Em 1995, "The Go Show" viveu o ponto alto da sua carreira desportiva com duas vitórias e o quarto lugar no campeonato do mundo, atrás de Carl Fogarty, Troy Corser e Aaron Slight.



No ano seguinte, Anthony ganhou ainda mais uma corrida e subiu ao pódio seis vezes, mas só terminou em oitavo lugar no campeonato do mundo porque falhou quatro fins-de-semana de corridas e, portanto, oito corridas devido a lesão.



Gobert assinou um contrato de trabalho com a Suzuki para o Campeonato do Mundo de 500cc em 1997. No entanto, após um teste de drogas positivo (suspeita de abuso de marijuana), foi dispensado durante a época. No entanto, terminou em 15º lugar no Campeonato do Mundo com 44 pontos.



Em 1998, Anthony competiu no Campeonato de Superbike dos EUA, mas a sua tentativa de regresso à classe rainha em 1999 com a mota suíça MZ Weber 500cc com motor swissauto V4 também terminou cedo por razões disciplinares. Mudou para o Campeonato de Superbike dos EUA e participou no Campeonato do Mundo em Laguna Seca com uma Ducati da sua equipa Vance & Hines com um wildcard - e ganhou a primeira corrida!



Em 2000, Kenny Roberts voltou a colocar o australiano na Modenas 500cc de três cilindros como piloto substituto, marcando um ponto em Silverstone, em 15º lugar.

No Campeonato do Mundo de Motociclismo, Gobert fez um total de 13 aparições na classe de 500cc, sendo o seu melhor resultado o 7º lugar no GP da Áustria de 1997.



Em 2000, Gobert também competiu no Campeonato do Mundo de Superbike e venceu a primeira corrida na Austrália à chuva com uma Bimota; foi a sua oitava e última vitória nesta classe. Num total de 57 partidas, conquistou 16 lugares no pódio, foi primeiro na grelha duas vezes e estabeleceu a volta mais rápida da corrida duas vezes. Acumulou 504 pontos na sua conta do Campeonato do Mundo.



Gobert esteve ativo até 2007, competindo nos campeonatos nacionais de Superbike nos EUA, Austrália, Grã-Bretanha e França. No início da época de 2006, disputou duas corridas no Campeonato do Mundo de Supersport como substituto de David Checa.



Encontra a tua paz, Anthony.