Lena Kemmer: "Me ha sorprendido gratamente la confirmación del Campeonato del Mundo

Lena Kemmer no deja de trabajar en su carrera deportiva. Tras dos años en la Copa Junior de Austria, en la que terminó en cuarto lugar en 2022, la piloto austriaca pisó el acelerador durante un año en el Campeonato Europeo Femenino. La única piloto de KTM en liza quedó plenamente satisfecha con el séptimo puesto en la clasificación final. El Campeonato del Mundo Femenino le llegó en el momento justo para dar el siguiente paso.

"Entregué mi solicitud para el Campeonato del Mundo el día después de la presentación", dijo Kemmer en una entrevista con SPEEDWEEK.com, sin dejar ninguna duda de hacia dónde se dirigía. "Luego me enteré de que había mucho interés, así que no estaba segura de si tenía alguna posibilidad. Por supuesto, el hecho de que me aceptaran antes de que se cerrara el plazo de solicitud me hace aún más feliz".

Con sabia previsión, la joven estiria de 19 años viajó a Portugal y España a principios de año con dos Yamaha R7 en su equipaje, donde estaba previsto un test inicial en las pistas de Portimão y Jerez. "Para mí fue una primera familiarización con la Yamaha R7. La moto se adapta mucho mejor a mí. Me sentí cómodo enseguida. La Yamaha se parece más a una moto de carreras <real> y por fin tengo más espacio".

"No sólo la moto, sino también la marca de neumáticos es nueva para mí. En el campeonato del mundo se corre con neumáticos estándar de Pirelli. Mi primo Christoph, que lleva años compitiendo con éxito en el campeonato del mundo de resistencia, también estuvo en el test y pilotó la segunda R7. Pudo darme valiosos consejos, especialmente sobre la puesta a punto de la suspensión, que tuvieron un efecto positivo en mis tiempos por vuelta."

Como la primera carrera del mundial no tendrá lugar hasta mediados de junio en Misano, aún queda mucho tiempo para prepararse para la nueva tarea. "En cuanto las temperaturas sean adecuadas, quiero probar en las pistas que forman parte del campeonato del mundo. Ya tengo curiosidad por Cremona y también espero que haya oportunidad en Balaton Park. Por la proximidad a mi ciudad natal, ésta será en última instancia mi carrera de casa".

Ante todo, a Kemmer le gusta la igualdad de oportunidades en los Campeonatos del Mundo, cosa que no ocurrió en los Campeonatos de Europa, y por eso afronta la temporada con objetivos ambiciosos. "El Campeonato del Mundo es un nivel diferente a los campeonatos en los que he competido hasta ahora. Es difícil valorar dónde estoy, pero confío en acabar entre las 10 primeras y, si las cosas salen a la perfección, puede que incluso entre las 5 primeras".

Fechas de las carreras

14-16 junio Misano/I

12-14 Julio Donington Park/GB

09-11 agosto Portimão/P

23-25 agosto Balaton Park/H

20-22 Sept. Cremona/I

11-13 Oct. Jerez/E