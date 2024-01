Lena Kemmer : agréablement surprise par l'annonce de sa participation aux championnats du monde

Lena Kemmer travaille de manière conséquente à sa carrière de course. Après deux années passées dans l'Austrian Junior Cup, qu'elle a terminée à la quatrième place en 2022, l'Autrichienne a mis les gaz pendant un an dans le Women's European Championship. Avec une septième place au classement final, la seule pilote KTM du peloton pouvait être tout à fait satisfaite. Pour passer à l'étape suivante, le championnat du monde féminin est arrivé à point nommé pour elle.

"J'ai déposé mon inscription pour le championnat du monde le lendemain de la présentation", a déclaré Kemmer lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com, ne laissant planer aucun doute sur la voie à suivre pour elle. "J'ai ensuite entendu dire que l'intérêt était extraordinairement grand, c'est pourquoi je n'étais pas sûre d'avoir une chance. Le fait d'avoir reçu une réponse positive avant la fin du délai d'inscription me réjouit bien sûr d'autant plus maintenant".

Sagement, la jeune Styrienne de 19 ans a pris la direction du Portugal et de l'Espagne à la fin de l'année avec deux Yamaha R7 dans ses bagages, où un premier test était prévu sur les circuits de Portimão et Jerez. "Pour moi, c'était une première prise de contact avec la Yamaha R7. La moto me convient nettement mieux. Je me suis tout de suite senti à l'aise. La Yamaha est plus proche d'une <vraie> moto de course et j'ai enfin plus d'espace".

"Ce n'est pas seulement la moto qui est nouvelle pour moi, mais aussi la marque de pneus. En effet, en championnat du monde, on roule avec des pneus uniformes de Pirelli. Mon cousin Christoph, qui court depuis des années avec succès dans le championnat du monde d'endurance, était également présent lors du test et a roulé avec la deuxième R7. Il a pu me donner de précieux conseils, notamment pour le réglage du châssis, qui ont eu un effet positif sur mes temps au tour".

Comme la première course du championnat du monde n'aura lieu qu'à la mi-juin à Misano, il reste encore beaucoup de temps pour se préparer à cette nouvelle tâche. "Dès que les températures seront favorables, j'aimerais faire des essais sur les circuits qui comptent pour le championnat du monde. Je suis déjà curieux d'aller à Crémone et j'espère aussi qu'une opportunité se présentera sur le parc du lac Balaton. En raison de la proximité de mon lieu de résidence, ce sera finalement ma course à domicile".

Ce qui plaît en premier lieu à Kemmer dans les championnats du monde, c'est l'égalité des chances qui n'existait pas lors des championnats d'Europe, c'est pourquoi elle aborde la saison avec des objectifs ambitieux. "Les championnats du monde sont une autre paire de manches que les championnats que j'ai disputés jusqu'à présent. Il est difficile d'évaluer où je me situe, mais je me sens tout à fait capable d'obtenir des résultats dans le top 10, voire même dans le top 5 si tout se passe de manière optimale".

Dates des courses

14-16.06. Misano/I

12.-14.07. Donington Park/GB

09.-11.08. Portimão/P

23.-25.08. Parc du Balaton/H

20.-22.09. Crémone/I

11-13.10. Jerez/E