Scott Redding: "Toprak no es mejor que yo"

Aunque Jonathan Rea (36) y Álvaro Bautista (39) han celebrado más éxitos desde 2019 que el prometedor y mucho más joven Toprak Razgatlioglu (27), el piloto turco ocupa una posición excepcional. Esto no solo se debe a su espectacular estilo de pilotaje, también ha ganado con una Kawasaki privada y ha sido el único piloto en ganar con una Yamaha en los últimos cuatro años. Su capacidad de pilotaje es indiscutible y nos sorprende con regularidad.

¿Es Toprak la pieza que falta en el puzzle que BMW necesita para conseguir victorias y el título en el Campeonato del Mundo de Superbike?



Sus tres compañeros de marca Scott Redding, Michael van der Mark y Garrett Gerloff se muestran relativamente impasibles al respecto. Saben perfectamente lo que el Campeón del Mundo de 2021 puede hacer en la pista y lo que ellos mismos pueden hacer.



"Todavía no he rodado con él, estuvo probando otros días", dijo Redding a SPEEDWEEK.com en la presentación de BMW en Berlín. "Tampoco he visto datos suyos todavía, primero tiene que averiguar dónde está parado. Hemos hablado, ve potencial de mejora como yo, cosas que llevo años diciendo. Es bueno que quiera seguir el mismo camino de desarrollo que yo. En los últimos seis meses, BMW ha dado algunos pasos con la plantilla que marcarán una gran diferencia este año. Creo que todo irá bien. Ahora escuchan más y Toprak es quien lo hará posible. Lo están apostando todo por él".



"Para mí está claro: si él puede hacerlo, yo también", recalcó el inglés. "No creo que sea mejor piloto que yo. Es un piloto extremadamente bueno, no me malinterpretes. Tiene mucho talento. Para mí siempre hubo un signo de interrogación detrás de algunas cosas. Será interesante ver cómo lo afronta. Yo era el niño de oro cuando llegué a BMW. Pero nunca tuve el paquete para darme cuenta de ello. Ahora el paquete global es mejor. He dado un paso al lado y estoy volando por debajo del radar, eso me viene bien".



Lo que mucha gente olvida: Cuando Scott Redding entró en el Campeonato del Mundo de Superbike en 2020, inmediatamente terminó subcampeón con Ducati. Al año siguiente, el ahora piloto de 31 años terminó tercero en el Campeonato del Mundo, ganando doce carreras para el fabricante de Borgo Panigale y terminando en el podio 37 veces. En 72 carreras para BMW hasta la fecha, ha logrado un segundo y dos terceros puestos.