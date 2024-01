Scott Redding : "Toprak n'est pas meilleur que moi

Bien que Jonathan Rea (36 ans) et Alvaro Bautista (39 ans) aient remporté plus de succès depuis 2019 que l'ambitieux et nettement plus jeune Toprak Razgatlioglu (27 ans), le Turc occupe une position d'exception. Cela n'est pas seulement dû à son style de conduite spectaculaire, il a également gagné sur une Kawasaki privée et a été le seul à gagner sur une Yamaha au cours des quatre dernières années. Son talent de pilote est indiscutable, il nous laisse régulièrement bouche bée.

Toprak est-il la pièce manquante du puzzle dont BMW a besoin pour remporter des victoires et le titre en championnat du monde Superbike ?



Ses trois collègues de la marque, Scott Redding, Michael van der Mark et Garrett Gerloff, voient cette question d'un œil relativement détaché de toute émotion. Ils savent exactement ce que le champion du monde 2021 accomplit sur la piste et ce dont ils sont eux-mêmes capables.



"Je n'ai pas encore roulé avec lui, il a fait des essais à d'autres dates", a raconté Redding à SPEEDWEEK.com lors de la présentation de BMW à Berlin. "Je n'ai pas encore vu de données de lui non plus, il doit d'abord découvrir où il en est. Nous avons parlé ensemble, il voit comme moi un potentiel d'amélioration - des choses que je dis depuis des années. C'est bien qu'il souhaite suivre la même voie que moi en matière de développement. Au cours des six derniers mois, des mesures ont été prises chez BMW avec le personnel, ce qui fera une grande différence cette année. Je pense que tout va bien se passer. Ils sont plus à l'écoute maintenant et c'est Toprak qui doit le mettre en œuvre. Ils misent tout sur lui".



"Pour moi, c'est clair : s'il peut le faire, alors je peux le faire aussi", a souligné l'Anglais. "Je ne pense pas qu'il soit un meilleur pilote que moi. C'est un pilote extrêmement bon, ne vous méprenez pas. Il est très talentueux. Pour moi, il y a toujours eu un point d'interrogation derrière certaines choses. Il sera intéressant de voir comment il s'y prend. J'étais l'enfant chéri quand je suis arrivé chez BMW. Mais je n'ai jamais eu le package pour le réaliser. Maintenant, le paquet global est meilleur. J'ai fait un pas de côté et je vole sous le radar - cela me va bien".



Ce que beaucoup de gens oublient : Lorsque Scott Redding a fait son entrée dans le championnat du monde Superbike en 2020, il a tout de suite été vice-champion du monde avec Ducati. L'année suivante, le pilote de 31 ans a terminé troisième du championnat du monde, a remporté douze courses pour le constructeur de Borgo Panigale et est monté 37 fois sur le podium. En 72 courses pour BMW, il a obtenu une deuxième et deux troisièmes places.