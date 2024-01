Scott Redding: "Toprak non è migliore di me".

Anche se Jonathan Rea (36) e Alvaro Bautista (39) hanno festeggiato più successi dal 2019 rispetto all'emergente e molto più giovane Toprak Razgatlioglu (27), il pilota turco occupa una posizione eccezionale. Ciò non è dovuto solo al suo stile di guida spettacolare: ha vinto anche su una Kawasaki privata ed è stato l'unico pilota a vincere su una Yamaha negli ultimi quattro anni. La sua abilità di guida è indiscutibile e ci stupisce regolarmente.

Toprak è il pezzo mancante del puzzle che serve a BMW per ottenere vittorie e il titolo nel Campionato Mondiale Superbike?



I suoi tre colleghi di marca Scott Redding, Michael van der Mark e Garrett Gerloff sono relativamente poco emotivi su questo argomento. Sanno esattamente cosa può fare il Campione del Mondo 2021 in pista e cosa possono fare loro stessi.



"Non sono ancora salito in sella con lui, stava facendo dei test in altri giorni", ha detto Redding a SPEEDWEEK.com durante la presentazione della BMW a Berlino. "Non ho ancora visto nessun dato da parte sua, deve prima capire qual è la sua posizione. Abbiamo parlato, vede un potenziale di miglioramento come me, cose che dico da anni. È positivo che voglia seguire il mio stesso percorso di sviluppo. Negli ultimi sei mesi, BMW ha fatto dei passi avanti con lo staff che faranno la differenza quest'anno. Credo che tutto andrà bene. Ora stanno ascoltando di più e Toprak è l'unico a poterlo fare. Stanno puntando tutto su di lui".



"Per me è chiaro: se può farlo lui, posso farlo anch'io", ha sottolineato l'inglese. "Non credo che sia un pilota migliore di me. È un pilota estremamente bravo, non fraintendetemi. Ha un grande talento. Per me c'è sempre stato un punto interrogativo dietro alcune cose. Sarà interessante vedere il suo approccio. Quando sono entrato in BMW ero il bambino d'oro. Ma non ho mai avuto il pacchetto per realizzarlo. Ora il pacchetto complessivo è migliore. Ho fatto un passo in disparte e sto volando sottotraccia: mi sta bene".



Quello che molti dimenticano: Quando Scott Redding è entrato nel Campionato mondiale Superbike nel 2020, si è subito classificato secondo con la Ducati. L'anno successivo, l'ormai 31enne è arrivato terzo nel Campionato del Mondo, vincendo dodici gare per la casa di Borgo Panigale e salendo sul podio 37 volte. In 72 gare disputate con la BMW, ha ottenuto un secondo e due terzi posti.